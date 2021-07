Después de un año y medio con importantes restricciones de aforo por el Covid-19, Inés Arrimadas ha podido pronunciar este domingo su primer discurso de calado ante los afiliados y dirigentes de Ciudadanos, partido que preside desde marzo de 2020, justo cuando estalló la pandemia. Arrimadas ha organizado una convención de dos días en Madrid para intentar levantar el ánimo a una formación que ha encadenado derrotas electorales (Galicia, País Vasco, Cataluña y Madrid) desde noviembre 2019, cuando se hundió hasta los 10 escaños en el Congreso de los Diputados, y también ha sufrido el acoso y derribo por parte del PP, ansioso de captar a sus altos cargos.

"El futuro no está escrito. Huid de los cenizos y pesimistas", ha pedido a militantes y afiliados.

En las dos jornadas, los naranjas han podido escuchar algunos testimonios que les han inyectado algo de optimismo. Sobre todo, como ha repetido en varias ocasiones ya Arrimadas, el caso del Partido Democrático Libre (FDP, en su sigla en alemán). Esa formación liberal se hundió en las elecciones de 2013, perdiendo todos los diputados en el Bundestag, pero cuatro años después resucitó. La presidenta de Cs ha pedido a los suyos que hagan como sus colegas germanos, la historia la explicó el sábado el diputado Alexander Lambsdorff, y se pregunten si, pese al bache en el que están ahora, el partido "sigue siendo necesario para España". "La respuesta es que no solo somos necesarios, somos imprescindibles y por eso estamos aquí, por esa convicción", ha clamado. "No vamos a parar hasta que esos principios liberales y las reformas se apliquen en el Gobierno de la nación. Una de nuestras señas de identidad es que no nos rendimos nunca. No se puede vencer a quien nunca se rinde", ha continuado.

Como ya hicieron el sábado tanto ella como Edmundo Bal, portavoz parlamentario de Cs, la fusión con el PP no está sobre la mesa. De hecho, la dirigente naranja ha lanzado varias pullas a Pablo Casado de forma velada. "Ni nos han regalado un máster ni hemos estado toda la vida bajo el ala de un partido (...) Otros no saben lo que es una entrevista de trabajo ni lo que es sufrir", ha dicho en referencia a la polémica por los estudios del presidente de los populares y su carrera profesional, sin experiencia en el sector privado. "El futuro no está escrito. Huid de los cenizos y pesimistas", ha pedido a militantes y afiliados.

Mesas redondas

Altos cargos y unos 300 afiliados del "partido liberal", etiqueta que no han dejado de repetir para lograr afianzársela frente al PP, han estado dos días en los edificios del complejo Duques de Pastrana de Madrid celebrando mesas redondas y clases magistrales con dirigentes y también personas de la sociedad civil para debatir su ideario.