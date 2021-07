El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado este miércoles que no hay "ningún problema" en volver a debatir en la Asamblea de la ciudad autónoma la declaración de 'persona non grata' del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha justificado que no se incluyera en el pleno de hoy por un "impedimento legal".

En declaraciones a la Ser, Vivas ha afirmado que la no incorporación al orden del día del pleno de este miércoles de la iniciativa de Vox para revocar la declaración de persona non grata de Abascal se ha debido a que "el reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijado los distintos puntos del orden del día".

Juan Jesús Vivas ha insistido en que esta iniciativa se puede incorporar a la próxima sesión plenaria -que sería en el mes de septiembre- "porque no hay ninguna voluntad por parte de la Asamblea de que este asunto no se debata", aunque no ha adelantado el sentido del voto de los populares, después de la abstención de la sesión del pasado viernes.

Preguntado por si la dirección nacional del PP le ha pedido que rectifique ha contestado: "En mi partido me han llamado para ponerse a disposición de Ceuta y decirme que actuara de manera responsable y sensata pensando en el interés de Ceuta y España por encima de los intereses del PP y eso es lo que he hecho".

En relación al sentido del voto del PP en un próximo debate, Vivas ha añadido que "se debe tratar en el seno del grupo" y puede anticipar ninguna decisión, aunque ha subrayado que "la posición del PP no puede desconocer la raíz del problema que ha suscitado esta crisis".

"El PP no ha sido el actor de la misma, no promovió la declaración de 'non grato', el PP no votó a favor y tampoco fue el PP el que vino a Ceuta en el momento más difícil de la historia de esta ciudad para decir que Marruecos tenía aliados en la Asamblea, concretamente para afirmar que en la Asamblea de Ceuta existen partidos quintacolumnistas de Mohamed VI", en alusión a Abascal, ha señalado Vivas.

Ha asegurado que no es "partidario de nombrar 'non grato' a nadie, pero creo que el trasfondo del asunto justificaba que nos diferenciáramos en ese momento crítico del discurso de Vox".

El presidente ceutí ha sostenido que "el único responsable" de esta situación es él, "no la dirección nacional del PP, ya que la relación entre PP y Vox a nivel nacional no tiene que ver con esto".

Sobre Santiago Abascal ha comentado que no ha hablado "nunca" con él y tuvo la oportunidad cuando vino a Ceuta de venir a verle y recabar su opinión. "Le habría dicho que Ceuta no está para fuegos y ojalá recapacite" sobre la actitud de su partid, ha afirmado.

El presidente ceutí ha reclamado un "gran pacto de Estado de amplio consenso" para Ceuta y que se resuelva "la situación que estamos viviendo que es de absoluta anomalía" por la presencia de miles de marroquíes en la ciudad.