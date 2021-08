El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido la mesa de diálogo para que el independentismo demuestre al mundo que son los "máximos campeones" en la voluntad de negociar y ha resaltado que si a Gandhi o a los irlandeses se les preguntara si tiene sentido sentarse con quien les encarceló dirían que sí.

En una entrevista con Rac-1, Junqueras ha defendido que el independentismo dialogue con el Estado para demostrar la voluntad de negociación, que considera una exigencia de la comunidad internacional: "Es evidente que no es fácil, ha sido difícil para todos los que lo han intentado, como los irlandeses o la India, no fue fácil, no les regalaron nada, tuvieron que trabajar, batallar y esforzarse y nosotros, tres cuartos de lo mismo".

"Somos conscientes de que el Estado español no tiene ningún interés en reconocer nuestra independencia. Nos lo tenemos que ganar a través del voto de la gente, en un referéndum, en un proceso que tenga el reconocimiento de la comunidad internacional. Cuanto más lo intentemos y más nos esforcemos, más fácil será convencer a la gente de nuestro país y a los que nos miran (la comunidad internacional)", ha indicado.

Preguntado por si vale la pena sentarse a la mesa de diálogo cuando el Estado ya ha dejado claro que no aceptará ni el referéndum ni la amnistía, Junqueras ha insistido en que tiene el mismo sentido que tuvo para los irlandeses cuando pidieron el referéndum a Londres y lo acabaron teniendo y pudieron proclamar la República.

"Y cuando India planteó una cosa parecida, todo el mundo sabe que el gobierno británico no allanó el camino, y que muchos de los líderes independentistas indios pasaron por la cárcel, muchos y muchas veces, pero todo el mundo sabe que acabó con la independencia de la India", ha resaltado.

"Están dispuestos a ponernos en la cárcel y a perseguirnos"

Junqueras ha indicado que si se pudiera preguntar a los líderes independentistas irlandeses o a Mahatma Gandhi -el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India- si tenía sentido sentarse "con quien les puso en prisión, muy probablemente habrían respondido que sí".

"Tiene sentido sentarse, tiene sentido intentar negociar, ser cada vez más fuertes para ser cada vez más capaces de llevar la negociación donde la queremos llevar, este es el camino que han seguido la mayoría de los que nos han precedido", ha indicado.

Junqueras, quien ha asegurado que una vez logrado el indulto tiene intención de acudir a la manifestación independentista del próximo 11 de septiembre, ha destacado la importancia de que los secesionistas sean cada vez más y más fuertes "en todos los ámbitos de la sociedad".

"Nos pondrán obstáculos, están dispuestos a ponernos en la cárcel y a perseguirnos. Para superarlo tenemos que ser muchos y tenemos que ser cada vez más fuertes", ha remarcado Junqueras, que ha advertido de que no habrá independencia sin reconocimiento internacional.