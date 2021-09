La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que la homofobia "está en la cabeza de la izquierda", ya que la región es "segura, abierta y respetuosa".

Así lo ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano. "En realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa. Una Comunidad donde una de las fiestas más importantes que se han reivindicado es la libertad de las personas homosexuales y transexuales, después de 20 años de libertad con el PP", ha defendido.

En este punto, la dirigente autonómica ha lamentado que el ambiente de esta festividad se haya "deteriorado" por "culpa de algunas asociaciones politizadas que han decidido que algunas personas no son bienvenidas" y es más "regresiva que en sus comienzos".

A su juicio, "muchas personas no quieren ir al Orgullo porque la izquierda lo ha politizado". Además, ha defendido que muchas personas transexuales han venido a ser operadas en la Comunidad de Madrid "con el mayor de los respetos y con la mayor discreción".

"Para la izquierda, Madrid es una región de borrachos y homófobos. Así quieren ganar, pero no lo van a hacer ni a las chapas con esa actitud. Claro que hay violencia y acoso y hay que intentar solucionarlo entre todos, pero me parece un debate hipócrita que me han responsabilizado de agresiones de otras comunidades y me han amenazado", ha lanzado.

No entiende como habiendo familias "arruinadas, después de la pandemia, paro, un desatado precio de la luz" llaman a manifestarse "por una denuncia falsa que han estirado a sabiendas de que era falsa".