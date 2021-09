La mesa sobre "feminismo liberal" y "abierto" que el PP organizó este miércoles en la convención nacional le salió rana. La directora de Inspiring girls, Paula Gómez de la Bárcena, una de las cuatro participantes en el debate, denunció en vivo y en directo la ausencia de mujeres en el cartel del cónclave, donde los hombres suponen el 75% de los participantes. Todos los invitados que el PP ha destacado como los principales son hombres: Sebastian Kurz, José Manuel Durao Barroso, Nicolas Sarkozy, Anders Fogh Rasmussen, Mario Vargas Llosa...

"Tengo que decir algo porque si no reviento", empezó Gómez de la Bárcena mientras miraba a la moderadora, Belén Hoyo, presidenta del comité electoral del PP. "¡En esta convención hay menos representantes femeninos que en cualquier consejo de administración del Ibex! Yo estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que hablarían de los temas que habéis abordado igual de bien que los invitados que habéis traído. ¡Buscadlas, por dios. Están ahí! De verdad, no quiero que se me malinterprete. No lo digo por cuotas, por paridad, lo digo por justicia. Y por generosidad con las siguientes generaciones, que necesitan tener esos referentes y necesitan ver que las mujeres pintamos algo en la sociedad y se nos toma en cuenta", clamó.

Aznar, en Sevilla

Hoyo respondió que en el PP hay muchas mujeres que han roto techos de cristal. Mencionó, entre otras, a Soledad Becerril, primera mujer ministra; Esperanza Aguirre, primera ministra del Senado; y Luisa Fernanda Rudi, primera presidenta del Congreso. "Afortunadamente en el PP hay muchas mujeres capacitadas para hablar de este tema y absolutamente de todos los temas", añadió. Se da la circunstancia que la coordinadora de la convención es una mujer: la diputada Edurne Uriarte.

La crítica llegó alta y clara a Casado, que estaba en primera fila. El líder del PP ha llevado este jueves la convención itinerante a Sevilla. Si se analizan las mesas de la jornada se vuelve a constatar la falta de mujeres: en la de "Retos de la seguridad y la Defensa" hablarán tres hombres y una mujer; en la dedicada a "La reconquista de la democracia", tres hombres y una mujer; en la de "Libertad frente al populismo", tres hombres; en la de "Independencia judicial", cuatro hombres, y, en el acto principal, Casado estará acompañado por otro: José María Aznar.