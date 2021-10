El Tribunal General de la Unión Europea ya tiene sobre la mesa una nueva petición de medidas cautelares para que el ex presidente de la Generalitat y eurodiputado de Juntspercat, Carles Puigdemont, recupere la inmunidad parlamentaria que la corte europea le retiró el pasado 30 de julio. A raíz de la detención del dirigente catalán en Cerdeña (Italia) la semana pasada, el abogado del político independentista catalán, Gonzalo Boye, anunció su intención de presentar una nueva demanda que finalmente han presentado este viernes. “Les comunicamos que hoy, 1 de octubre de 2021, ha dado entrada en la Secretaría del Tribunal General una nueva demanda de medidas provisionales”, ha anunciado la corte en un escueto comunicado.

La decisión de la juez italiana de dejarle libre el pasado 24 de septiembre, con plena libertad de movimientos tanto en Cerdeña como fuera de Italia, había llevado al equipo de abogados de Puigdemont a retrasar la presentación de las medidas cautelares. Sin embargo, los abogados del ex president, han decidido finalmente mover ficha antes de que el ex president acuda a comparecer en la vista del proceso de extradición fijado por el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) para el próximo 4 de octubre y en la que deben decidir si entregan al político catalán a España. Aunque no hay plazos para que la corte con sede en Luxemburgo tome una decisión, según explicaba hace unos días Boye la decisión podría tardar entre 24 y 72 horas.

El nuevo movimiento se produce un día después de que el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, remitiera un nuevo escrito a las autoridades italianas pidiendo la entrega de Puigdemont y ratificando que la euroorden contra el ex president por sedición y malversación está activa y que la Abogacía del estado sabía que no estaba suspendida.