El nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado hace "avanzar" al Gobierno. Así lo ha asegurado la líder de Podemos, Ione Belarra. Ahora bien, el mérito, ha dejado bien claro en varias ocasiones, es de los morados que en los últimos meses han obligado al PSOE a aceptar la ley de vivienda que permitirá regular los alquileres y el impuesto de sociedades. Esta, ha dicho, es "el único camino posible si Gobierno quiere revalida el mandato la próxima legislatura".

Desde que el pasado martes La Moncloa anunciara el acuerdo entre los dos socios del Gobierno, los morados no han dejado de reivindicar su papel en las próximas cuentas públicas. El principal, la subida al 15 % del impuesto de sociedades. En el arranque de la Universidad de Otoño de Podemos, Belarra ha explicado que en verano el PSOE "se cerraba rotundamente a poder implementar un consenso internacional" como la reforma fiscal, pero que terminó "convencido" ante el empuje de su formación. No obstante, la también ministra de Derechos Sociales ha admitido que ellos hubieran deseado que ese impuesto fuera sobre los beneficios reales de las empresas y no sobre la base imponible, como acabaron acordando con los socialistas.

Lo mismo ha dicho de la ley de vivienda que PSOE y Unidas Podemos llevaban persiguiendo más de un año. Belarra ha asegurado que se trata de "avances muy importantes que hace un tiempo parecían imposibles", en referencia a la posibilidad que otorgará a las comunidades para obligar a los grandes tenedores a bajar los precios de los alquileres. Pese a que esta medida no estará en vigor hasta la primavera de 2024, después de las elecciones generales de 2023, la secretaria general de Podemos ha apuntando que resulta esencial para frenar "la especulación" y fomentar la emancipación de los jóvenes.

No obstante, no todo han sido éxitos para los morados. El PSOE se ha negado a incluir en los Presupuestos la financiación necesaria para el 'cheque-bebé' universal o la ampliación de cuatro a seis meses de los permisos de paternidad, ambas medidas del ministerio que dirige Belarra. "Lamentablemente hemos tenido que renunciar, de momento, a objetivos muy importantes", ha admitido. Así, ha recalcado que "las cosas avanzarían mucho más rápido si Unidas Podemos fuese la fuerza mayoritaria del Gobierno", ha resumido.