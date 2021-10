Aunque España ha logrado situarse en nivel de riesgo bajo, situado en menos de 50 casos por 100.000 habitantes, algo impensable hace sólo unos meses cuando la quinta ola golpeó de repente con una fuerza inusitada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no cree llegado el momento de aprobar una de las medidas más ansiadas por los españoles: el fin de la mascarilla en interiores.

La ministra ha subrayado este viernes que se debe seguir "desescalando en las restricciones, relajando las medidas pero siempre manteniendo la cultura del cuidado" porque la pandemia ha enseñado a ser "muy humildes". Asimismo, ha recordado que "España ha sido uno de los primeros países en tener una legislación que permite ir al aire libre sin mascarilla si se mantiene la distancia" pero, en su opinión, "en el interior siguen siendo necesarias".

Darias ha explicado que aunque "el año pasado no hubo casi incidencia de la gripe", es muy importante continuar este año con el tapabocas en el inicio del periodo activo del virus estacional de la gripe y que se vacune el máximo número de personas contra esta enfermedad. "No sabemos cómo va a llegar la gripe, ni otros virus. Vamos a ir paso a paso, con paso firme bajando todavía más los indicadores de incidencia acumulada y las mascarillas tienen una función fundamental. Seguir avanzando poco a poco para recuperar la ansiada normalidad", ha señalado la titular de Sanidad en varias entrevistas.

La vacuna para niños

A esto hay que sumar que en otros países los porcentajes de vacunación son muy inferiores y que puede aparecer una variante que escape a la inmunidad que proporcionan las vacunas y que entre por las fronteras españolas, como advierten continuamente los epidemiólogos. Además, aún no existe una vacuna autorizada para los menores de 12 años, lo que puede contribuir a que el virus siga circulando aunque los expertos creen que si se dan nuevas olas, estas serán más suaves o en forma de brotes. A este respecto, Darias ha señalado que se prevé que antes de que finalice el año se conozca la decisión de la Agencia Europa del Medicamento sobre los ensayos de Pzifer y Moderna para autorizar o no la inoculación de una vacuna pediátrica. "Creo que antes de que finalice el año podemos estar hablando de esa vacuna pero hay que ir por paso, no depende de nosotros, pero sí está bastante avanzado", ha manifestado.

En cualquier caso, la bajada de la incidencia ha provocado que España encare el fin de semana con medio país libre de casi todas las restricciones, salvo la mascarilla en interiores, al haberse eliminado en ocho autonomías las medidas en estaban en vigor para frenar la pandemia, incluso en algunas de ellas la prohibición de bailar en las discotecas.