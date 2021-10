El socialismo ha dado este fin de semana un paso de gigante para acabar con la prostitución, con la promesa de intentar aprobar durante esta legislatura una ley abolicionista, que planteará por primera vez la sanción de los clientes. La ponencia del Congreso del PSOE ha incluido este asunto en su redacción final, a raíz de una enmienda de la federación socialista valenciana, que ya planteaba la persecución de los también llamados "prostituidores".

El texto final asume esta reclamación y señala que es "imprescindible un marco legal que ponga el foco en quienes acuden a la prostitución y en quienes se lucran de ella". De esto modo apuestan por "sancionar la demanda", por "perseguir todas las formas de proxenetismo" y por "la recuperación de la tipificación penal de la tercería locativa". "Este es el camino para acabar con la mayor expresión de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo".

Según han explicado fuentes del partido el Gobierno "hará un esfuerzo" para que esta ley abolicionista esté aprobada este legislatura. Aunque se deseaba una promesa temporal más completa, no ha sido posible porque esta futura ley tiene que pactarse con Unidas Podemos. El partido morado no tiene una postura común en este asunto y hay partidarios de trabajar por la erradicación de la prostitución y otros que no.