El Senado ha aprobado hace unos minutos desarrollar la parte fiscal del Régimen Especial de Balears (REB) que otorga rebajes fiscales para las islas. Se trata de un duro correctivo para el Gobierno del Pedro Sánchez, que se verá obligado a tramitar el REB tras la orden dictaminada por la cámara alta. La iniciativa fue presentada por el PP y contó con el voto en contra del PSOE y los senadores socialistas de las islas, Cosme Bonet y Susana Moll. La proposición del PP, defendida por el senador José Vicente Marí Bossó, salió adelante gracias al voto del senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, que consiguió el apoyo de la izquierda confederal. La propuesta fue aprobada por 126 votos a favor, 105 en contra y 16 abstenciones. Se calcula que el impacto económico de estas rebajas fiscales para las islas puedan llegar a los 275 millones de euros anuales.

En un pleno intenso, donde incluso se ha tenido que repetir la votación, empezó su intervención Marí Bossó explicando que "la propuesta es calcada a la que acordaron el Govern con el Gobierno de España, salvo que hemos cambiado la vigencia del acuerdo eliminando su culminación en 2026". El senador popular recordó que este acuerdo supone la toma en consideración de las rebajas fiscales del IRPF, la agricultura o el impuesto de sociedades que compensen los efectos de la insularidad y apuntó que "no venimos a defender intereses partidistas, queremos defender los intereses de Balears". Relató que se perdió una oportunidad en 2015 y otra en 2019, al no se llegarse a tramitar por la convocatoria de elecciones. Por ello, pidió al partido socialista que no vuelva a perder la oportunidad de aprobar las rebajas fiscales para las islas que pactó el Govern de Francina Armengol. "Les pido a los senadores socialistas que apoyen tomar en consideración la propuesta y luego en el trámite parlamentario cambien lo que consideren oportuno". El senador popular acabó su intervención elogiando la actitud de su compañero de Més, Vicenç Vidal, que "dentro de nuestras diferencias hoy tenemos un objetivo común y le agradezco su predisposición al diálogo".

El senador socialista per Mallorca, Cosme Bonet, visiblemente contrariado defendió el no del PSOE a tramitar las rebajas fiscales que marca el REB: "No vale la pena entrar en fondo, ya que todos compartimos la necesidad de un Régimen Especial para Balears, pero debemos regirnos bajo los principios de lealtad y credibilidad. A quien corresponde acordar este régimen es al Gobierno de España con el Govern de les Illes Balear y no a un grupo parlamentario determinado". Bonet ha denunciado las "tácticas del PP para desprestigiar al Govern del Pacto de Francina Armengol por intereses partidistas".

Vicenç Vidal ha sido el artífice de que se aprobara la propuesta. El senador de Més per Mallorca, que había presentado una propuesta alternativa con algunos matices por si no salía adelante la del PP, recordó que tanto el PP como el PSOE han perdido dos oportunidades de que los ciudadanos de la islas tengan las rebajas fiscales. "Balears es el único territorio no peninsular que no cuenta con un régimen fiscal diferenciado. Lo tienen Canarias, Ceuta y Melilla, pero Balears no. Ha estado en un cajón durante dos años, lo mismo que ha ocurrido con el factor de insularidad que ahora se ha acordado". Vidal proponía también un IVA diferenciado, algo no contempla la proposición del PP finalmente aprobada.

La plana mayor del PP de las islas, con su presidenta Marga Prohens a la cabeza, ha estado presente en el pleno del Senado que se ha celebrado esta mañana. Junto a Prohens asistieron el presidente del Consell d'Eivissa, Vicente Marí; el portavoz parlamentario, Toni Costa, o la secretaria general, Sandra Fernández.