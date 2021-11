Sigue siendo el barón por antonomasia del PP y este jueves quiso pedir calma. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, no esquivó las preguntas de la prensa en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta sobre la batalla por el PP de Madrid. El dirigente gallego dijo una vez más que ve "normal" que Isabel Díaz Ayuso quiera presidir el partido en la región, ya que es habitual que el jefe del Ejecutivo autonómico sea también quien lidere la formación. Le ocurre a él, a Juanma Moreno en Andalucía o a Fernando López Miras en Murcia. Pero le pidió, a ella y también al resto de actores de esta guerra interna, que deben "bajar el ruido". "No beneficia a nadie, no beneficia al partido", avisó.

Feijóo recordó que el congreso interno en el que los militantes y compromisarios de Madrid escogerán a su nuevo jefe de filas "aún no está convocado". Según Génova, será en primavera, no concreta si a finales de marzo o en junio. Según Ayuso habría que celebrarlo cuanto antes para preparar las elecciones municipales de mayo del 2023. En opinión del presidente gallego, "lo inteligente" es esperar a que se convoque y evitar estos rifirrafes previos.

La dirección nacional ha dado muestras suficientes y variadas de que no quiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid acumule más poder y ha alentado una posible candidatura de José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid, al no descartar que le deja vía libre, facilita a la cúpula de Pablo Casado su apuesta por la "tercera vía", que una tercera persona, sin otro cargo de relevancia, dirija la formación y ellos dos puedan seguir centrados en el Ejecutivo autonómico y la alcaldía. Feijóo, a la gallega, también tuvo palabras de apoyo a Almeida. De él y de Ayuso dijo que son "grandes líderes políticos".

El choque interno que están viviendo los populares madrileños tiene a medio partido ojiplático. Con la mayoría de las encuestas de cara, la subida de la inflación y las fisuras del Gobierno por la reforma laboral, diputados y líderes autonómicos consultados por este diario no entienden por qué no ponen fin a esta crisis.

Cena del grupo parlamentario

Casado asistió el miércoles por la noche a una cena organizada desde hace semanas por el grupo parlamentario en el Congreso. Casi todos los diputados, son 88, acudieron a la cita, que fue adelantada por la Cadena Ser. Solo faltaron tres o cuatro por motivos familiares, entre otros el secretario general, Teodoro García Egea, que ha tenido su tercer hijo hace unos días. En el ágape, según tres asistentes, se habló de Ayuso y de Almeida, pero rechazan que el objeto de la cena fuera para apretar las filas. Casado fue recibido con una ovación por su intervención en el Congreso horas antes en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El líder conservador tomó la palabra unos minutos ante todos para agradecer su trabajo y, en concreto, con las enmiendas a las Cuentas, que ahora están en tramitación. "Es una cena que antes de la pandemia hacíamos cada pocas semanas", explicó una de la diputadas. "Es para pasarlo bien y no para estar comentando el trabajo", dijo otro parlamentario restando trascendencia.

Ayuso también se vio este jueves con su grupo de diputados en la Asamblea de Madrid para mostrar unidad. El grupo parlamentario del PP tiene siempre al inicio del pleno semanal una reunión a la que suele asistir Ayuso. Según fuentes de su equipo, esta vez quiso mandarles un mensaje de tranquilidad y de "confianza en el futuro". No pudieron escucharla ni Ana Camins, la actual secretaria general del PP de Madrid, y que en un momento la dirección nacional quiso como "tercera vía", ni tampoco Diego Sanjuanbenito, jefe de gabinete de Casado.