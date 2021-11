La primera condena por la consulta del 9-N en Cataluña ya está sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El 'exconseller' de Presidència de la Generalitat y exdiputado del PDECat Francesc Homs ha confirmado este martes que ya ha presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2017 (confirmada por el Constitucional en mayo de 2021) que le condenó a 13 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por la votación del 9 de noviembre de 2014. Homs ha anunciado el recurso acompañado del 'expresident' Carles Puigdemont en la sede del Parlamento Europeo, coincidiendo con el séptimo aniversario de una consulta que, según el actual eurodiputado de Junts, "marca un inicio de un proceso político, institucional y social".

Según ha explicado Homs, que formalizó el recurso "a finales de septiembre" pero ha esperado a una fecha simbólica para anunciarlo, también recurrirán ante TEDH el 'expresident' Artur Mas y las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau, que a principios de octubre recibieron la respuesta del Constitucional confirmando las condenas de inhabilitación dictadas por el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña.

A la espera de la decisión del TEDH, que en primer lugar deberá decidir si admite a trámite o no el caso, Homs ha avisado de que los cuatro años y medio que ha tardado el TC en resolver su recurso de amparo --y en abrir la vía a Estrasburgo-- apunta a una "utilización política" de este órgano judicial. "Es uno de los argumentos que exponemos en el recurso junto con el hecho acreditado de la arbitrariedad del Tribunal Supremo", ha explicado.

El 'exconseller' ha aprovechado la breve comparecencia para recordar que la sentencia del 'procés' tiene su fundamento en lo que ha denominado 'doctrina Homs'. Es decir, "que ciertos posicionamientos políticos que no eran de satisfacción para el Estado se tipificaban como delitos. Primero, de desobediencia, y al final, como vieron que no bastaba la desobediencia, incluso de sedición. Aquella primera sentencia del Tribunal Supremo (en 2017) pone los fundamentos y las bases de una narrativa jurídica absolutamente creativa desde el punto de vista de lo que se había interpretado hasta ese momento de lo que era delito y lo que no", ha defendido.

En este sentido, ha cerrado filas con Puigdemont y ha insistido en que su recurso es un elemento más que se suma la estrategia de defensa del 'expresident' para denunciar la represión judicial en España. "Con este recurso nos queremos sumar a la estrategia que estás encabezando de defensa de derechos fundamentales, de derechos humanos", ha añadido, subrayando que lo que buscan en Estrasburgo es un árbitro neutral.

"Quizá no me darán la razón, quizá no nos darán la razón en este caso concreto del 9-N. Yo creo que sí, pero sí tengo la convicción de que será un árbitro neutral, que el TEDH hará una aproximación de acuerdo con las reglas del derecho, con las normas fundamentales que respetan los derechos fundamentales de las personas, hará un análisis y veremos cuál será el resultado", ha zanjado.