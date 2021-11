La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo de abstenerse de 'Kitchen', la pieza separada de 'Tándem' donde se investiga el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, después de que el ex ministro 'popular' Jorge Fernández Díaz, principal imputado en este asunto, le recusara.

Campo, que tras dejar el Ministerio de Justicia se reincorporó a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, fue designado el pasado 7 de octubre, como ponente para resolver un recurso interpuesto por la defensa de Fernández Díaz.

El nombramiento se hizo "conforme a las normas de reparto", pero un día después, el 8 de octubre, Campo presentó un escrito comunicando su abstención del conocimiento de la causa por haber sido ministro del actual Gobierno socialista hasta julio y referirse este asunto a "decisiones procesales que afectan a un ministro del Gobierno del PP, lo que pudiera servir de argumento externo a una duda sobre su imparcialidad".

La defensa de Fernández Díaz, que dirige el abogado Jesús Mandri, presentó además un incidente de recusación contra Campo al considerar que su presencia en dicho tribunal pone en riesgo la necesaria imparcialidad judicial.

En un acuerdo del pasado 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el Pleno de la Sala de lo Penal aprueba la abstención de Campo ordenando que sea sustituido como ponente para este recurso por otros magistrado según dichas normas de reparto.

La Sala acoge su mismo argumento. Así, señala que es "un hecho notorio" que fue ministro de Justicia "inmediatamente antes de reincorporarse a la carrera judicial", indicando que no solo "la parte recurrente en queja de trata de un ministro del Gobierno de PP", sino que además está personado Podemos, "que junto al partido político Socialista conforma el actual Gobierno de España" que integró Campo.