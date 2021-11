Miles de feministas se han manifestado este jueves en distintas ciudades de España, entre ellas Madrid, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar que están "hartas" de ser las víctimas de esta lacra.

La marcha en la capital española estaba encabezada por la pancarta del Foro de Madrid contra la Violencia contra las Mujeres en la que pedían 'Soluciones Ya'. Pero en la manifestación también había pancartas de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, 'Por la Igualdad y contra las violencias'; de CCOO y UGT 'Contra la Violencia hacia las Mujeres' y diciendo 'NO a la violencia de género', respectivamente; o del Movimiento Feminista de Madrid 'A favor de la agenda feminista y contra las leyes trans'.

Las asistentes han coreado lemas habituales en las manifestaciones feministas como 'Esta es la lucha de las mujeres', 'No estamos todas faltan las asesinadas', 'Ni una menos, vivas nos queremos' o 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'.

Sin embargo, en esta ocasión también se han escuchado lemas en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su gestión. Así, se ha gritado 'El convenio de Estambul, guardado en un baúl', 'No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad', 'Nuestra ministra no es feminista", o 'Ser mujer no es un sentimiento', en relación a la Ley Trans que ha impulsado Montero y que permite la autodeterminación de género de este colectivo.

"Hartas de no ser escuchadas"

En el manifiesto leído durante la marcha, también se han expresado en esta línea, declarándose "hartas de no ser nombradas", de "no ser vistas", de "no ser escuchadas", de "no ser respetadas", del "borrados de las mujeres" y de que "se niegue" su sexo.

Del mismo modo, han denunciado el "terrorismo machista" y han recordado a las más de 1.100 mujeres asesinadas desde 2003, y han reclamado que se prohíba la utilización del Síndrome de Alienación Parental (ASAP) y la "mediación en caso de violencia". También se han mostrado contrarias a la "custodia compartida impuesta", a la "masculinidad hegemónica" y a la "falta de formación" de "agentes sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y medios de comunicación, entre otras medidas.

"Estamos aquí para denunciar todas y cada una de las violencias que sufrimos las mujeres por parte de hombres: asesinatos, malos tratos, amenazas, violencia vicaria, violencia reproductiva, violencia sexual, violencia económica, violencia institucional", ha explicado el Movimiento Feminista de Madrid.

La secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha denunciado, por su parte, que "la vida de las mujeres" está "atravesada" por la violencia machista "desde que nacen" y "hasta sus últimos días".

En este sentido, ha recordado que CCOO defiende siempre los 25N que las mujeres puedan vivir "libres" y que "las calles sean también" de ellas, así como "los pasillos de los centros de trabajo" y que las empleadas puedan vivir sin "acoso por razón de sexo" y con "condiciones dignas" en el trabajo.

Barcelona

Unas 3.000 personas, según fuentes municipales, se han manifestado por las calles del centro de Barcelona para criticar "la justicia patriarcal y para decir basta a las violencias machistas".

Convocadas por el colectivo Novembre Feminista, de Ca La Dona de Barcelona, la protesta ha empezado a las 18.30 horas en la calle Passeig de Gràcia con Provença, cortando el tráfico a su paso, y ha terminado pasadas las 20 horas en la plaza Catalunya, donde han leído un manifiesto y han hecho actuaciones musicales.

En declaraciones a Europa Press, una de las representantes de Novembre Feminista Montse Cervera ha manifestado que hay avances en leyes y propuestas pero "en el día a día todo queda pendiente", al considerar que hay falta de recursos y acompañamiento por parte de las instituciones.

En el manifiesto, el colectivo ha recordado que, en datos de 2016, más del 64% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido alguna violencia a lo largo de su vida y que unas 23.000 mujeres al año han sufrido algún episodio de acoso sexual en el trabajo.

Andalucía

Miles de personas convocadas por el movimiento feminista han participado en las concentraciones y manifestaciones convocadas un año más en todas las provincias andaluzas.

Así, el Movimiento Feminista de Sevilla estima que unas 1.000 personas han participado, pese a la tarde lluviosa, en la concentración y posterior manifestación que bajo el lema 'Frente a la violencia machista, lucha feminista' ha partido de Plaza Nueva para finalizar en la Alameda de Hércules, donde se ha leído el manifiesto. El feminismo sevillano señala que se moviliza para "denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres, en todas y cada una de las formas en las que tan cruelmente se muestra".

"Exigimos una sociedad libre de justicia patriarcal", apunta, para añadir que se solidarizan con las mujeres afganas, "frente a la desidia de la comunidad internacional", denuncian "los feminicidios que invaden México, Honduras, el Salvador, etcétera, con la complicidad de sus estados y dicen "avergonzarse" de una Comunidad Europea que "se sitúa al margen de las necesidades y situaciones de extrema violencia que sufren las mujeres y niñas migrantes violadas y agredidas en su recorrido por encontrar un mundo mejor".

Valencia

El movimiento feminista de Valencia ha recorrido el centro de Valencia para clamar que las mujeres están "muy hartas" de "todas las violencias machistas" , de "sentir miedo" y de "no ser escuchadas", y para reivindicar recursos económicos que garanticen unas leyes efectivas contra todas las formas de violencia.

Bajo el lema 'Hartas de todas las violencias machistas' --el mensaje conjunto de las diferentes marchas por toda España--, la protesta ha partido sobre las 19.00 horas de la Porta de la Mar, iluminada en violeta para la ocasión. La han encabezado, en primer lugar, mujeres que han sufrido violencias machistas.

Tras ellas han marchado también mujeres con discapacidad y luego tres columnas de mujeres que han portado un cartel simbólico cada una, en recuerdo de las 68 asesinadas que se ha cobrado la violencia machista en España desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de este año.

A la cola han marchado los bloques mixtos y se han sumado también representantes políticos y públicos, entre ellos la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, junto a otros miembros del Consell; el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero; el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, entre otros.

Castilla y León

Feministas han reclamado en Castilla y León poner un "punto y aparte" a la violencia machista, han incidido en que se convierta en cuestión de Estado y han llamado a la movilización del hombre "que no es machista" a "levantarse" porque" también son parte de la solución".

Con proclamas como 'la lucha será feminista o no será', 'no más violencia contra las mujeres' o 'no han muerto, las han asesinado' las manifestaciones han partido de las principales capitales de la Comunidad para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los manifestantes han desafiado a un tiempo desapacible para rendir homenaje a las 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y para reclamar el fin de esta lacra social.