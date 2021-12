Juan Espadas ya le ha puesto fecha al final de su etapa de seis años como alcalde de Sevilla para dedicarse prioritariamente a la candidatura socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, un cometido que alternará con su nuevo rol de senador por designación autonómica. Su último día como regidor hispalense será el 7 de enero de 2022. El sucesor será el concejal de su máxima confianza al que señalaban todas las quinielas, Antonio Muñoz, quien está al frente de las áreas de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

En una entrevista concedida a La Opinión de Málaga, Espadas adelantó que su prioridad al salir del Ayuntamiento hispalense "no será otra que la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE" y que "la candidatura incluye defender los intereses de Andalucía en el Senado como representante del Parlamento andaluz".

A la hora de justificar su inminente ingreso en el Senado, Espadas señaló que "es la cámara territorial en la que se va a decidir, entre otras cuestiones, el modelo de financiación autonómica y a lo mejor se decide antes de lo que podemos pensar". "Más allá de denostar al Senado y de pensar que es una cámara transitoria -yo ya estuve en ella y no perdí el tiempo- creo que puedo aportar. Puedo aportar lo que mi partido a nivel federal me ha encargado: la búsqueda de acuerdos en torno a la financiación autonómica. Que yo tenga voz propia para defender los intereses de Andalucía, puede servir para alcanzar ese acuerdo. ¿Se imagina lo que puede suponer presentarme a unas elecciones en las que Moreno Bonilla no tenga que decirme qué he hecho yo para defender los intereses de Andalucía en el modelo de financiación autonómica?", enfatizó el líder del PSOE andaluz.

Espadas sostuvo que "en política hay que estar donde se toman las decisiones y se representa mejor a los ciudadanos". "Considero importante que una de las tres personas que represente por Andalucía al PSOE en el Senado sea su secretario general porque no estoy en el Gobierno, ni en el Parlamento ¿Dónde puedo colaborar y trabajar para hacerlo bien? En el Senado ¿Por qué cuesta tanto entenderlo y se piensa que es una cosa extraña que al dejar mi perfil institucional en el Ayuntamiento de Sevilla pueda optar a ese puesto?", incidió para defenderse de las críticas.

Espadas también se pronunció sobre el 'morbo' suscitado por su coincidencia, a partir de ahora, en la Cámara Alta con la que fuera su rival en las encarnizadas primarias del PSOE andaluz, la expresidenta de la Junta Susana Díaz: "Ella también está defendiendo los intereses de Andalucía desde que se fue allí. Puede resultar curioso para los periodistas que, paradojas del destino, una expresidenta de la Junta o el secretario general del partido -estando en la oposición y no en el Gobierno- compartan escaño. La historia es así y no hay que justificarlo más. Cualquiera de los dos va a hacerlo bien. Porque la confianza de los andaluces se recupera trabajando. Ella y yo vamos a seguir haciendo cosas juntos allá donde estemos. Y ahora toca hacerlo en el Senado", aseguró Espadas.

El líder del PSOE andaluz hizo su anunció horas después de haberse producido la aprobación de los presupuestos municipales y, por lo tanto, tras haber culminado algo que había calificado como "un compromiso a cumplir" antes de emprender su nueva misión política.

Espadas defendió que "Sevilla contará en 2022 con el mayor presupuesto que ha tenido en su historia reciente, el de mayor inversión, más gasto social y con una apuesta decidida por seguir mejorando los servicios públicos". "La aprobación ha sido posible gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de consensos que han sido señas de identidad del gobierno de la ciudad de Sevilla durante los últimos seis años, siempre con el interés general por delante", añadió con un mensaje que tiene latente la falta de un presupuesto para 2022 en el Gobierno andaluz que pretende arrebatarle al PP.

"La aprobación del presupuesto municipal, a diferencia del de la Junta de Andalucía, sí se ha acordado y negociado con otras fuerzas políticas", insistió el secretario general del PSOE de Andalucía