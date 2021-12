A escasas tres semanas de que se celebre una vista decisiva para el futuro de los bienes que atesora el pazo de Meirás, los nietos del dictador han presentado un recurso en el que instan al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña a dar marcha atrás y retirar de los autos el informe pericial que presentó el Concello de Sada para apoyar su incidente de ejecución, en el que defiende la titularidad pública de todos los bienes muebles salvo aquellos que los herederos del militar golpista acrediten que fueron incorporados con posterioridad a la muerte de Francisco Franco.

Los hermanos Martínez-Bordiu no entran a cuestionar en su recurso el contenido de la pericial y apelan únicamente a motivos formales para intentar excluir el informe de la vista. Alegan los Franco que el documento que el juzgado aceptó unir a los autos el pasado 15 de diciembre fue aportado de forma “absolutamente extemporánea” y “sorpresiva” y que el Concello de Sada no había hecho alusión en ningún momento de su demanda incidental a su futura presentación.

Los abogados de los Franco, Eduardo Ferreiro y Vanessa Amarelle, argumentan que la admisión de esta pericial vulnera la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece en sus artículos 337 y 338 que las pruebas deben presentarse con la demanda salvo que no sea posible aportarlos en ese momento o cuando su necesidad se ponga de manifiesto a la vista de las alegaciones del demandado o de pretensiones complementarias admitidas en la audiencia. Defienden los letrados que no se dan ninguno de los extremos, dado que Sada no fundó su presentación en las alegaciones de los Franco ni avanzó su intención de presentarlo en el momento en que presentó el incidente.

“El Ayuntamiento de Sada ni ha anunciado el informe pericial con su demanda incidental ni ha justificado por qué no podía aportarlo en ese momento”, alegan en su recurso, en el que aducen que Sada, como administración codemandante, “no hubiese tenido ningún problema para acceder al inmueble sin necesitar autorización judicial”.

Una pericial con datos inéditos

Como avanzó este diario, el documento, redactado por el historiador Manuel Pérez Lorenzo, uno de los principales expertos en As Torres, detalla muebles, objetos y enseres hasta ahora ignorados de la época de Emilia Pardo Bazán que, recuerda, fueron transmitidos con el pazo en 1938 (salvo la biblioteca y tres tapices), por lo que deben correr la misma suerte que el inmueble y ser considerados de titularidad pública.

El informe ahonda y amplía la huella de Pardo Bazán en Meirás y permite conocer con un nivel de detalle inédito hasta ahora la vinculación de ciertos bienes muebles, cerca de medio centenar, con la condesa, parte de ellos ignorados hasta ahora. Algunos de estos elementos se encuentran almacenados, muchos de ellos en mal estado, en la antigua Granja de Meirás.

La pericial detalla además los bienes afectos a la Jefatura del Estado y complementa el informe presentado por la Abogacía del Estado, que limitó prácticamente su incidente a reclamar los elementos que considera bienes inmuebles por incorporación, es decir, que no pueden ser retirados sin ocasionar un quebranto del inmueble (hórreos, cruceiros, bancos, maceteros de piedra, escaleras, balaustradas, fuentes o los conjuntos pétreos del jardín, entre otros).

El perito detalla elementos que fueron incorporados a Meirás durante la dictadura y que incluirían desde regalos a Franco en su calidad de Jefe del Estado, a mobiliario procedente de otros edificios adscritos a Patrimonio Nacional o elementos que el propio dictador y su mujer, Carmen Polo, requirieron en el transcurso de sus desplazamientos por Galicia y que formaban parte del patrimonio cultural gallego.

Conclusiones del perito

El perito concluye que deben continuar en Meirás todos los bienes y destaca el valor de los de Pardo Bazán por su “potencial didáctico y museístico” y su interés para “abordar el estudio de su biografía”. Defiende que los incorporados por la dictadura son bienes inmuebles por destino, vinculados al uso del pazo como residencia oficial y colocados con “vocación de permanencia”. Su traslado, apunta, supondría “una merma relevante en el valor artístico y estético y, sobre todo, en el valor histórico y cultural de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural”.

La vista para dirimir los incidentes de la Abogacía del Estado y el Concello de Sada contra el revocamiento del depósito cautelar de los bienes de Meirás se celebrará los días 13 y 14 de enero. El Gobierno, que reclama 133 elementos que considera inmuebles por destino, apoyará también el del Concello.

La Xunta sigue sin incoar el expediente para declarar BIC los bienes de Meirás más de un año después de que la mudanza anunciada por los Franco disparase todas las alertas y pasados ocho meses del auto que revocó el depósito cautelar. Xunta y Estado anunciaron hace ya más de dos meses que ultimaban el convenio.