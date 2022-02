El PSOE ha permitido que se tramite la iniciativa en el Congreso de los Diputados, pero no está seguro de darle su apoyo definitivo. Los socialistas han cedido ante sus socios de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu y han admitido que inicie el largo camino parlamentario la propuesta de crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. En la reunión tradicional de los martes de la Mesa del Congreso, ha apoyado a Unidas Podemos para que esa iniciativa supere el primer escollo. PP y Vox han votado en contra. Sin embargo, según el portavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, el Gobierno y su propio grupo todavía no han decidido si es el "instrumento" más "útil" para aclarar esos escándalos. Fuentes de la dirección del PSOE en el Congreso temen que una comisión en la Cámara baja sobre este asunto se convierta en un "circo" y acabe siendo "contraproducente" para las víctimas.

Sobre la mesa de este debate para arrojar luz en esas páginas oscuras de la historia reciente en España hay en estos momentos dos propuestas: la comisión de investigación en el Congreso y también una comisión de expertos independientes, idea que ha lanzado el PNV. Preguntado Gómez sobre si apoyarán las dos, algo que Unidas Podemos, ERC y Bildu defienden, el portavoz socialista ha dejado claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el grupo parlamentario se decantarán por "una sola dirección". "Estamos valorando, en el Gobierno y en el grupo, la idoneidad... Cuál es el mejor paso a dar ante una situación tan sensible y delicada (...) Queremos actuar con suma responsabilidad, estamos estudiando las diferentes vías para que sea un trabajo que arroje luz sobre una situación que todos lamentamos. Estamos al lado de las víctimas", ha respondido.

Según los nacionalistas vascos, la opción de los expertos es "más respetuosa" con los afectados "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la extrema sensibilidad con la que debe ser tratado este asunto". El PNV toma como referencia el método utilizado en países como Francia y Alemania.

Sánchez se reúne el jueves con víctimas

El camino de la comisión de investigación en la Cámara baja continuará, según Gómez, dentro de dos semanas, cuando vaya a la Junta de Portavoces, que es la que la incluye en el orden del día de los plenos, donde se vota la creación, o no, de una comisión de investigación. No podrá ser la próxima semana, ya que no hay Congreso por la celebración de las elecciones en Castilla y León el domingo, 13. Sí entrará en la Junta del día 15 y es ahí cuando el PSOE deberá aclarar su posición. El dilema se tendrá que aclarar antes antes. Pedro Sánchez se reúne este próximo jueves con víctimas de los abusos del clero.

El PP ha votado en contra de la posibilidad de investigar los abusos de la Iglesia en la Cámara baja, porque cree que hay que arrojar luz sobre estos delitos en "todas las instituciones", no solo en la Iglesia, en referencia a los que han sufrido menores tuteladas por los gobiernos autonómicos de Baleares, Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Según el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, este asunto "excede" las competencias del Congreso y cree que no es el "mejor" lugar para "investigar nada de nada".