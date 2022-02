El Gobierno español no activará por ahora la evacuación de su personal diplomático en Ucrania ni recomendará la salida de los nacionales que viven en este país, a pesar de que la UE se muestra por primera vez partidaria de permitir la vuelta de sus trabajadores no esenciales del servicio exterior. El plan está preparado pero el Ejecutivo considera que no ha llegado aún el momento de ponerlo en marcha.

La escalada de tensión en el Este por el despliegue militar ruso en la frontera ucraniana ha llevado a Bruselas a adoptar esta precaución. EEUU está advirtiendo de que puede producirse una invasión inminente de las fuerzas de Vladimir Putin y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país en 48 horas. Desde el Ministerio de Exteriores aseguran que están analizando la situación "en contacto con nuestros socios y aliados de la UE y de la OTAN". "Tenemos listo el dispositivo de evacuación para activarlo en caso de necesidad", aseguran. Aunque, añaden: "Muchos otros países, también de la UE y de la OTAN han decidido no cambiar nada por el momento". Bruselas abre consultas El portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha avanzado este viernes que el personal diplomático no esencial tendrá la oportunidad de "teletrabajar desde fuera del país", pero ha querido matizar que no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev. Algo que sí han decidido otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. "Continuamos evaluando la situación según evoluciona, en línea con nuestro deber de cuidar a nuestro personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembros de la UE", indicó. Joe Biden ha mantenido esta tarde una llamada distintos líderes de países miembros de la OTAN y de la UE, como el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson; su homólogo en Canadá, Justin Trudeau; el primer ministro de Italia, Mario Draghi; así como los mandatarios de los Ejecutivos de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Iohannis. En estos contactos también han participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Contactos con EEUU Según ha asegurado después, Ursula von der Leyen, todas las opciones están sobre la mesa en caso de que Rusia ataque militarmente a Ucrania. La UE tiene preparado un duro paquete de sanciones económicas contra Putin si esto se produce. El Gobierno ha asegurado que su postura es apostar por el diálogo y la diplomacia para disuadir a los rusos. Si no da resultado se optará por las sanciones económicas, a riesgo incluso de que eso pueda provocar que Putin decida cortar el suministro de gas. Rusia es el principal proveedor de muchos países europeos y, sobre todo, de Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mantiene en permanente contacto con el resto de países de la OTAN y de la UE y esta misma semana viajó a Kiev para entrevistarse con su homólogo, Dmitro Kuleba. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha participado en las conversaciones de esta tarde con Biden, algo que el Ejecutivo atribuye a que responden a la representación de los países convocados en distintos foros internacionales, desde Exteriores se sostiene que hay una permanente interlocución con EEUU. El pasado 18 de enero, Alares viajó a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, con la situación en Ucrania como tema fundamental.