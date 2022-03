El candidato a la Presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este domingo en Mérida la gira que ha realizado por las comunidades autónomas para explicar a los afiliados del PP su proyecto para liderar el partido a partir del XX Congreso Nacional que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla.

El cierre de campaña ha tenido lugar en la tarde de este domingo en el Palacio de Congresos de Mérida, donde Feijóo ha sido recibido entre gritos de 'presidente' y banderas de España por los asistentes a este acto, en el que Feijóo ha estado acompañado del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

A su llegada, Monago ha agradecido a Feijóo que haya traído la lluvia a Mérida, a lo que éste ha señalado que su intención era cerrar esta campaña en la capital extremeña "porque Extremadura es una de las tierras más importantes por muchas cosas", y ha valorado que esta gira que ha realizado por las CCAA le ha permitido "estar con mucha gente y recorrer el conjunto de pueblos que integran España".

Según ha relatado, ha sido una campaña "muy intensa" tras la que a partir de ahora, los afiliados del PP van "a votar aunque solo haya un candidato" a este XX Congreso Nacional.

En su intervención, Feijóo ha señalado que él "no ambicionaba este momento" de presidir el PP nacional: "No estaba dentro de mis planes", ya que en 2018 tras la moción de censura por la que el PSOE llegó al Gobierno, tuvo la oportunidad de presentarse como candidato y decidió no hacerlo por su "compromiso con los gallegos" tras su tercera mayoría absoluta.

Pero ahora "parece ser que el tren ha vuelto a pasar", y desde 2018 hasta 2022 "han pasado muchas cosas, probablemente lo más grave es la situación en al que se encuentra nuestro país", ya que "todavía no ha terminado de superar la crisis sanitaria y social", y que atraviesa "una crisis límite por la situación económica de los últimos dos años, que se agrava cada mes y cada trimestre", y que además "ha producido una profunda crisis institucional", ya que "el Gobierno de nuestro país depende de aquellos que no creen en nuestro país".

Ante esta situación "no puedo ni quiero quedarme callado, ni convertirme es un espectador", por lo que decidió presentar su candidatura a presidir el PP nacional, ya que "España afronta uno de los peores momentos de su historia reciente con el peor Gobierno de su historia reciente".

En ese sentido, Núñez Feijóo ha aclarado que él no es "un político de moda", sino que lleva gestionando desde los 29 años, con cuatro mayorías absolutas en Galicia, por lo que tiene "más experiencia en la gestión de los cosas públicas que la mayoría de los ministros del Gobierno juntos".

Se trata del Gobierno "más caro, más débil, más dividido, menos creíble" y el "más inexperto", tras lo que ha lamentado que Sánchez "no ha conseguido que se hable como una sola voz en el Gobierno", ya que "no hay una semana donde un ministro le lleve la contraria a otro", ha lamentado.

"Yo no pretende ser un político de moda, yo creo en la experiencia", ha reivindicado Núñez Feijóo, quien ha considerado que "es bueno que cuando llegues a la Presidencia del Gobierno hayas gestionado algún euro público antes, y si no, se nota" y ha reivindicado la honestidad a la hora de gestionar el dinero público.

El acto de cierre de campaña en Mérida ha concluido con una larga ovación a Feijóo por parte de los asistentes, que han sacado carteles de 'presidente' al próximo lider del PP nacional.