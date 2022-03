El Gobierno ha cerrado este miércoles su ronda de contactos con los partidos políticas para dialogar sobre el plan que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ante las críticas de todas las formaciones por la inconcreción del Ejecutivo sobre las medidas que tomará, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reclamado "unidad", "responsabilidad" y que no compliquen las cosas "más allá de las complicaciones que ya tienen".

En los últimos días, Bolaños, junto a las tres vicepresidenta del Gobierno, se ha reunido con todos los grupos parlamentarios. Desde el PP hasta ERC han denunciado que los ministros han llegado a la cita con las manos vacías. Sin especificar cómo pretender abordar la crisis económica y escudándose en el Consejo Europeo que se celebrará este jueves y este viernes. Bolaños ha confirmado esta idea y ha asegurado que los encuentros han servido para trasladar a los partidos la "situación y el contexto" en el que se mueve el Gobierno.

"Pedimos unidad. Es el momento de la responsabilidad, de ser conscientes de que estamos viviendo un momento complejo y que solo podemos superar ese momento complejo unidos, siendo solidarios, y no complicando las cosas más allá de las complicaciones que ya tienen", ha sentenciado Bolaños. En este sentido, ha confiando en que el decreto ley que aprobarán el 29 de marzo obtenga un "respaldo mayoritario", aunque la única información que ha aportado es que será "ambicioso y con medidas inmediatas".

Al respecto del alza de precios, sobre el que todos los grupos le piden que actúe, Bolaños ha asegurado que trabajarán para reducir esos precios, pero no ha dado ninguna pista sobre cómo lo pretenden hacer: "Cuáles serán [las medidas] concretamente lo estamos analizando". El ministro se ha escudado en que las reuniones con los partidos era para "escuchar" todas su propuestas y poder incluirlas más tarde.

El descontento general

Este mismo miércoles , los miembros del Gobierno han mantenido las últimas reuniones en el Congreso con ERC, Unidas Podemos y el PSOE. El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, se ha mostrado "sorprendido" ante la falta de medidas específicas. "No traían ni un solo papel. No nos han explicado nada. Sospechamos que solo querían la fotografía", ha lamentado. Acto seguido, ha reclamado al Ejecutivo "inmediatez" y que "no busquen excusas" en la Unión Europea.

Unidas Podemos, pese a formar parte del Gobierno, también ha recalcado la necesidad de implementar medidas de manera inmediata. Fuentes del espacio morado aseguran que han trasladado a los ministros "la necesidad de llevar a cabo, de forma urgente, medidas eficaces que sirvan para bajar los precios tanto de la electricidad como de los carburantes".