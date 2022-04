¿Y el congreso de Madrid?

El Partido Popular se ha opuesto en el juzgado a la demanda interpuesta por un afiliado del partido para que se convoque ya el congreso madrileño alegando que no se vulneraron derechos porque aún no se han sobrepasado los plazos y además se convocará próximamente, lo que ha sido respaldado por la Fiscalía. En la vista sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda, el letrado del PP ha defendido además que estas medidas inmediatas que se piden no pueden ser las mismas que las contenidas en la pretensión final de la demanda -la convocatoria inmediata del congreso-, lo que también ha sido secundada por la fiscal.