El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de qué quería hablar con él en la Moncloa antes de verse con él. Una exclusiva del diario El País expuso los ámbitos en los que desea plantear y tantear acuerdos. Renovaciones constitucionales, medidas económicas, entendimientos sociales, consensos en seguridad y en defensa son algunos territorios que socialistas y populares deberán transitar a partir de ahora en el lugar donde se cocinan las leyes: el Congreso. ¿Nueva era?

Precisamente en el Congreso, hasta la fecha, han sido más ruidosos los desacuerdos que los pactos, que haber, ha habido. A finales del año pasado, los dos principales partidos españoles pactaron el nuevo cupo de cuatro magistrados que la Cámara propone al Tribunal Constitucional. El 25 de noviembre de 2021, los dos principales partidos españoles firmaron la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, en lo que estuvieron todos los demás grupos menos uno: Vox.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo.

https://t.co/S2wxaN4j2A — La Moncloa (@desdelamoncloa) 7 de abril de 2022

Un repaso de los ámbitos que han pisado Sánchez y Feijóo en la Moncloa con desigual intensidad muestran una paradoja: en la mayoría de ellos pensar en un acuerdo no es ni mucho menos descabellado, más bien al contrario. Sólo uno, el económico, se vislumbra lleno de disensos y batalla política, y con matices, pues en el Congreso se están tramitando normas específicas en las que los acercamientos entre socialistas y populares ya se han producido.

Vayamos primero a los potenciales lugares de encuentro:

CGPJ y Tribunal Constitucional

El grupo socialista, junto a sus aliados parlamentarios, empezando por el socio en el Gobierno, impulsó una proposición de ley para impedir al CGPJ que hiciera nombramientos estando en funciones, que es como está desde hace más de tres años. El PP no lo apoyó, como era de esperar. Mientras Pablo Casado fue líder, los populares propusieron en numerosas ocasiones pactar un modelo en el que los jueces designaran a los vocales. El PSOE no está de acuerdo; menos aún lo está Unidas Podemos. Aunque lo han intentado en diversas ocasiones, no han superado vetos mutuos a candidatos y no han avanzado nada.

Se abre ahora una oportunidad que, a priori, invita al optimismo. Antes, con Teodoro García Egea como interlocutor del ministro Félix Bolaños, apenas abrieron esa misma ventana. Si logran el pacto para renovar el CGPJ, estarán a un palmo de la mayoría de tres quintos (210 diputados) que exige la Constitución para iniciar el procedimiento. Luego, al Senado.

Sobre el Tribunal Constitucional consiguieron el entendimiento. Se pusieron de acuerdo para que dos aspirantes sugeridos por el PP y otros dos por el PSOE (detrás de uno estuvieron los "morados") formaran ese cupo de renovación que corresponde a la Cámara. Uno de los candidatos que postuló el partido entonces de Casado fue Enrique Arnaldo, cuya trayectoria molestó a numerosas voces socialistas y de las siglas de Yolanda Díaz.

Constitución y ley electoral

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha llamado "consensos básicos" a varios asuntos, algunos estancados en el Congreso, aunque con visos de que reine al final la sintonía entre los dos principales partidos españoles.

La reforma del artículo 49 de la Constitución, que en esencia define la discapacidad y mandata a las instituciones a su protección e impulso, es un trámite paralizado desde junio de 2021. Más de 30 prórrogas semanales del limbo de las enmiendas se han encadenado desde entonces. El PP se ha negado hasta ahora a desatascar el procedimiento parlamentario porque teme que se convierta en una coartada para retocar otros aspectos constitucionales, lo que rechaza de plano. Llevar a cabo esta modificación en la Carta Magna requiere del concurso de los 88 diputados populares. Si no, imposible (como el CGPJ).

La reforma de la ley electoral, en lo que concierne al voto de los ciudadanos españoles que residen en el exterior (voto rogado), parecía que se iba a hacer rápido, lo que tenía su enjundia, pues la electoral es una norma en la que cuestan mucho los cambios. Una subcomisión, integrada en la Comisión Constitucional, analiza cómo completar el procedimiento desde octubre de 2021. Ha habido comparecencias de expertos a puerta cerrada, y desde entonces, nada. Fuentes parlamentarias creen que el trámite terminará pronto, no obstante.

Es difícil prever una decisión del PP sobre su regreso al Pacto Antitransfuguismo, del que se fue tras la fallida moción de censura de la Región de Murcia. Es difícil anticipar escenarios porque, como sostienen fuentes de ambos grupos, no es un tema este que se haya hablado.

Defensa y seguridad

Fuentes socialistas se muestran igualmente optimistas respecto del futuro de la ley de seguridad nacional, que llegó al Congreso a finales de febrero. En el Gobierno desean dar prioridad al PP durante el trámite, y los populares no han reaccionado con desdén, lo que alimenta las opciones de consenso.

Parece que este será el camino en las iniciativas que tengan que ver con el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa, con el envío de armas a Ucrania y con, en general, la política de Defensa. Las relaciones con la ministra Margarita Robles son fluidas en este sentido. Asimismo, como ha dejado ya claro la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, las iniciativas sobre el papel de España en la reorientación de la OTAN, lo que se plasmará en la Cumbre de Madrid de junio, y en la revisión de la estrategia militar de la UE contarán con el visto bueno del principal partido de la oposición.

Resulta más enigmática la andadura que tenga el futuro plan de ciberseguridad que el Gobierno pretende presentar en el Congreso en breve. Lo lógico, argumentan fuentes parlamentarias, es que se constate el entendimiento porque esta es la inercia comprobada para las políticas en materias de seguridad y defensa.

Violencia de Género

Este medio contó en diciembre que la actitud del grupo popular en materia de igualdad era de predisposición y diálogo antes que de disenso. Otro asunto es que hiciera gala de ello, que no era el caso. El pacto que en Castilla y León ha forjado Alfonso Fernández Mañueco con Vox añade tensión a un ámbito en el que el PP había marcado distancia clara con el partido de Santiago Abascal. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido a Feijóo un pronunciamiento nítido al respecto, de manera que esa distancia con Vox no se estreche ni un milímetro.

Los populares, además de la renovación del pacto de Estado, cuya firma tuvo lugar en el Congreso, han apoyado en la Cámara la norma a favor de los huérfanos de la violencia machista, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia o cambios legales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil para impedir que se establezca un régimen de visitas en el contexto de una orden de protección por violencia de género.

Ahora bien, la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocido como "ley del sí es sí", en pleno trámite en la Comisión de Igualdad, no invita de momento a la concordia entre ambas formaciones.

La pelea: la respuesta económica

Es el caballo de batalla. Feijóo ha expresado su disposición a no respaldar el decreto con las medidas para afrontar los efectos de la guerra de Ucrania cuando tenga que ser convalidado en el Congreso, a finales de mes. Ha explicado que el Gobierno no tiene ninguna intención de hacer cambios. El Gobierno, por su parte, ha criticado al líder del PP por oponerse a unas medidas sólo porque su gran propuesta de rebaja fiscal pudiera no caber.

Bajar impuestos. Es la consigna del Partido Popular, muy diferente a la del PSOE, por lo que queda retratado aquí un abismo. Si no un abismo, un océano es lo que separa a los dos principales partidos en materia energética, en donde futuros acuerdos se antojan muy complicados. Hay varias leyes con el trámite atascado en el Congreso, sobre todo la de retribución de CO2 y la del Fondo del Sistema Eléctrico, que no parece que contribuyan a que sus representantes estrechen las manos.

Con todo, la Comisión de Asuntos Económica tiene en cartera una serie de leyes muy técnicas en los que ha habido acercamientos entre PSOE y PP. La de telecomunicaciones, por ejemplo, muy cerca de ser aprobada.

2022 es año de fondos europeos. Su circulación por el tejido productivo ayudará a paliar las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Feijóo ha abogado este jueves por diseñar en el Congreso una comisión que se encargue de su evaluación y fiscalización. Algo así ya ofreció Pablo Casado, sin suerte. En la comisión mixta de relaciones con la UE se están celebrando comparecencias periódicas de la ministra que coordina la llegada de fondos, Nadia Calviño, lo que como mecanismo de garantía no satisface al PP. Cabe recordar que el decreto ley para la adaptación del plan de recuperación aparejado al dinero europeo fue avalado por la abstención de Vox. Los populares lo apoyaron.

Nota final: la política exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a Rabat con un recado del Congreso no muy agradable, si de lo que se trata es de inaugurar una etapa de nuevas relaciones con Marruecos. Una mayoría formada por el PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, JxCat, Más País, BNG y Compromís, entre otros, ha permitido la aprobación de una proposición no de ley (propuesta política) crítica con el giro del Gobierno en la política del Sáhara Occidental.

Feijóo ha reprobado el paso dado por Sánchez tras su reunión en la Moncloa. El PP, en línea, se ha unido a la izquierda y al PNV para dejar muy solo al PSOE. Es algo que ha sentado mal a los socialistas. Ahora bien, en el partido mayoritario del Gobierno siguen pensando que ha sido un episodio aislado. Los populares acompañarán en política exterior, zanjan.