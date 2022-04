El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles que "el foco" sobre el denominado 'caso mascarillas' se ponga "en quienes cometieron la estafa y no en los que han sido estafados, que son los madrileños y el Ayuntamiento", así como ha lamentado las "persecuciones y señalamientos" sufridos, que califica de "injusto", y que aguanta "desde la conciencia tranquila".

"Es la primera vez en la que aquí la responsabilidad se imputa a la víctima. Hemos sido los que hemos sido estafados en un momento complicadísimo, muy difícil", ha trasladado en una entrevista en 'Cope'. Ha vuelto a disculparse ante los madrileños porque se llegara a producir esta situación, y ha reiterado que "si se acredita la estafa, se va a recuperar hasta el último céntimo". En este punto ha hecho alusión a que "tras 17 meses de investigación" ni él ni ningún miembro del Consistorio ha sido imputado. "Tras 17 meses de investigación no se ha señalado, y sin embargo el foco está sobre nosotros", ha lamentado.

Según ha explicado, esta estafa "no se refiere tanto a la calidad de materiales como que esas dos personas (Medina y Luceño) ocultaron al Ayuntamiento que iban a cobrar algún tipo de comisión y que como consecuencia de este engaño (el Ayuntamiento) desconocía que parte del precio se iba a enviar a retribuciones. Esto es una cuestión jurídica que se tendrá que determinar".

"No hemos pagado un euro ni a Medina ni a Luceño, pagamos a la empresa Leno, y por tanto en ese caso de enjuiciamiento, la Fiscalía lo vincula a que el Ayuntamiento no tenía conocimiento. Si el juez al que le corresponda dictar sentencia considera que la diferencia entre el precio real y comisiones unido a que el Ayuntamiento no conocía el valor real de materiales, determina que se pudo haber producido esa estafa que se denuncia, se recuperará el dinero", ha explicado.

Sobre la participación de su primo, el regidor ha reiterado que "ya ha quedado acreditado" que el aristócrata Luis Medina no le conocía ni a él ni a su familiar, y que "utilizó un conocido común para ponerse en contacto con el Ayuntamiento para suministrar material sanitario", por lo que su primo "se limitó a facilitar una dirección de correo electrónico que es pública".

El apoyo de Feijóo

Se siente "total y absolutamente respaldado" por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que lo ha dicho en público y en privado, así como por la Dirección General del PP, y "también por la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso)".

"No son tiempos fáciles, desde el punto de vista personal es complicado aguantar determinadas situaciones. Asumo la indignación de los madrileños. Uno lo siente profundamente por la gente que trabajó en aquellos días. Me parece injusto y desproporcionado", ha apuntado a continuación.

De todo esta situación, el primer edil madrileño cree que "hay que tomar nota y aprender de lo que ha pasado" así como "tomar nota, mejorar y aprender". "Hay que reforzar mecanismo de control para que no nos vuelva a pasar", ha finalizado.