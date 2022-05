La eventual salida de Paz Esteban de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no sería suficiente para el socio minoritario del Gobierno. No, al menos, para frenar la cruzada abierta por Podemos contra Margarita Robles, de la que depende el aparato de seguridad del Estado. En las últimas horas, el Ejecutivo ha blindado a la titular de Defensa mientras dejaba en el alambre a la jefa del CNI. Aunque esta terminara cayendo, consideran los morados que la gravedad de los casos de espionaje eleva la responsabilidad a políticos de primer nivel. La ofensiva de Podemos continúa contra Robles, y el portavoz parlamentario del grupo, Pablo Echenique, ha pedido acudir este miércoles a la Comisión de Defensa para interrogar en persona a la ministra.

En las últimas horas, el Gobierno ha allanado la salida de Esteban como directora del CNI tras el robo de información del móvil del presidente del Gobierno a través del programa Pegasus. Este mismo martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, apuntó a graves fallos de Seguridad que habrían de investigarse, y más tarde fue la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien dejó en el aire la continuidad de este alto cargo. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la dirigente defendió la total confianza que mantiene Pedro Sánchez en la titular de Defensa, pero evitó pronunciarse sobre el futuro de la jefa de la inteligencia española. "No podemos hablar de futuribles", alegó.

Los cargos institucionales de Podemos se han cuidado mucho estos días de no pedir explícitamente la dimisión de Robles para evitar el choque frontal dentro de la coalición. Así, han reclamado en numerosas ocasiones "depurar responsabilidades políticas", pero sin llegar a nombrarla directamente. Un cuidado que no tiene, por ejemplo, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, autoridad moral entre las filas moradas que preside ahora el 'think thank' del partido, y que no ha dudado en pedir abiertamente la dimisión de la titular de Defensa.

Pese al cuidado mostrado en público, en Podemos consideran que las responsabilidades deberán depurarse "a nivel ministerio", por ser el eslabón último del que depende un "caso muy grave" de espionaje. Consideran que Robles es la responsable de lo sucedido, por estar bajo su mando el CNI. El socio minoritario del Gobierno alienta en las últimas horas la tesis de que el espionaje a los dirigentes independentistas podría haberse realizado al margen de la ley por parte de agentes del Estado. Un extremo que, consideran, debería hacer caer a la titular de Defensa.

"Limpiar las cloacas"

Desde Podemos creen que los distintos casos de espionaje -a los independentistas y a los miembros del Gobierno- podrían tener "distintas autorías", advirtiendo así que Marruecos podría estar detrás del hackeo al Gobierno, mientras "células" del Estado al margen de la ley intervenían a los dirigentes catalanes, una tesis en la que coincide el ala socialista del Ejecutivo; sin embargo, apuntan a que los ataques a Sánchez y Robles -que tuvieron lugar entre mayo y junio de 2021- sucedieron en vísperas de la aprobación de los indultos a los líderes del procés, sugiriendo así que todos los casos podrían provenir de una facción del CNI que actuara por libre.

También el grupo catalán de Podemos ha apuntado a la existencia de figuras fuera de la ley como posibles responsables del espionaje, señalando que podría haberse producido por parte de "fuerzas internas y podridas del Estado que se sienten con la autoridad de espiar indiscriminadamente a la ciudadanía", según dijo la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, en rueda de prensa en el Congreso este martes. "Es un hecho gravísimo por el que haría falta depurar responsabilidades", continuó.

Los morados se sienten especialmente interpelados por estos casos de espionaje por considerarlo un asunto de "cloacas". Este elemento ha estado muy presente desde el nacimiento del partido, que se vio salpicado en el caso Villarejo, e incluso ha acaparado algunas de sus campañas electorales bajo el nombre de "la trama".

El 1 abril de 2019, a las puertas de la campaña para las generales, el propio Echenique, entonces portavoz del partido y secretario de Organización, advirtió en rueda de prensa en la sede de Podemos que "si Unidas Podemos no está en el Gobierno, las cloacas del Estado no se van a limpiar en este país". Iglesias, entonces líder del partido, aseguró que las cloacas del Estado "siguen funcionando para mentir" y defendió que Sánchez no tiene la suficiente "la capacidad para limpiar el Estado", de ahí la necesidad de entrar en el Gobierno. Ahora, cuando se cumplen dos años y medio de su entrada en el Consejo de Ministros, Podemos insiste en la falta de limpieza y asegura que Robles sería la responsable de "limpiar las cloacas" en caso de que estuvieran en el CNI. Y en caso de no hacerlo, sostienen, la responsabilidad sería también suya.

A las espera de explicaciones

La beligerancia de Podemos contra Robles convive desde este martes con cierta expectación por parte de los morados hacia las explicaciones ofrecidas por los socialistas. El PSOE se unió este martes a PP, Cs y Vox para tumbar en el Congreso la comisión de investigación relativa a estos hechos, que tendrán que esclarecerse a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales, en la que han sido incluidos diputados de ERC, EH Bildu, Junts, PNV y la CUP. Margarita

Robles tiene prevista una comparecencia este miércoles en la Comisión de Defensa, y el propio Echenique -que no es miembro de esta comisión- ha pedido ejercer de portavoz en ese encuentro para interrogarle en persona. Es la segunda vez que Robles se pronuncia sobre Pegasus después de que el pasado miércoles terminara justificando el espionaje al independentismo. En Podemos creen que la ministra intentará bajar el tono este miércoles, pero el portavoz morado utilizará su comparecencia para cuestionar su papel y subrayar su posible responsabilidad en este supuesto entramado.

Con la intervención de Echenique frente a Robles, en Podemos también buscan contraponer posiciones con lo que consideran el 'ala derecha' del Gobierno. Al igual que en los dos primeros años de coalición, los morados eligieron a Carmen Calvo como principal antagonista, tras su salida del Consejo de Ministros, ahora esta figura ha sido reemplazada por Margarita Robles. Una posición que, adelantan, se mantendrá mientras se mantenga en el cargo.

Más allá de la oposición que prevén continuar a la titular de Defensa, los morados esperan ahora las explicaciones que brinde el Gobierno y piden que "se esclarezcan" los hechos. En función de las medidas tomadas por el PSOE, avanzan, decidirán los pasos a seguir.