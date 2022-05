"Me has pillado con la guardia baja". Pablo Iglesias reaccionaba así al lanzamiento de 'Sumar', la plataforma de Yolanda Díaz, en los micrófonos de la Cadena Ser. La exclusiva publicada por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, ha pillado al ex vicepresidente del Gobierno en una entrevista en el programa 'Hora 25', donde Aimar Bretos le ha preguntado por el registro de esta asociación.

El dirigente, que no conocía los detalles de esta información, ha admitido que "no lo sabía, pero me parece bien". Preguntado por si esta marca había sido consensuada con Podemos, Iglesias ha dicho confiar en que sí: "No tengo ni idea, pero no soy quién para saber eso. Seguramente Podemos y el resto de partidos lo sabrán". "Yo no lo sabía pero a lo mejor en Podemos sí lo sabían, no lo sé", ha insistido poco después.

En todo caso, el ex líder de Podemos y actual presidente de su 'think thank', Instituto República, ha asegurado que "toca ser prudente y respetuoso": “Creo que es un deseo de toda la gente de izquierdas que haya un especio de confluencia amplia donde se respete a todo el mundo, se respete a los partidos, a los militantes, a la gente y que al mismo tiempo haya dinámicas que hagan sumar al mayor de actores posibles”.

Las fuertes tensiones existentes entre el partido y la vicepresidenta segunda del Gobierno han emergido en las últimas semanas, más aún después de que el propio Iglesias lanzara una operación de desgaste contra Yolanda Díaz. Podemos ve amenaza su posición dentro del proyecto de la gallega, que ha anunciado su intención de desvincularse de las organizaciones políticas y que ha lanzado esta marca con el objetivo de emanciparse políticamente.

Pablo Iglesias reacciona a la inscripción de la plataforma política de Yolanda Díaz: "No lo sabía, pero me parece muy bien" pic.twitter.com/o1Lrfvt2eO — Hora 25 (@hora25) 18 de mayo de 2022

La falta de una organización o partido que le respalde ha sido uno de los problemas a los que se ha enfrentado la candidata, que ahora tendrá un CIF propio. Y este era precisamente el argumento empleado por Podemos para hacerse valer en la futura candidatura: se consideraban necesarios para el proyecto porque consideraban "imposible" pivotar un proyecto político sin una organización detrás. Un aspecto en el que ha querido insistir este miércoles noche el vicepresidente del Gobierno.

En este sentido se ha pronunciado también Iglesias, que ha sido preguntado por el principal error que ha cometido en política, y en su respuesta el dirigente ha enviado un recado a Yolanda Díaz. "Quizá el no haber sido consciente al principo de la importancia que tiene la organización de un partido"; ha detallado, admitiendo que "durante mucho tiempo desatendí una cosa que me parecia tediosa, aburrida", como podía ser la "organización".