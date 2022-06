El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha vuelto a mostrar contundente sobre la descentralización de organismos del Estado. Preguntado al término de una reunión en Madrid con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migragiones, José Luis Escrivá, ha insistido en que "lo anómalo es que todas las sedes del estado estén en Madrid".

La descentralización de organismos ha vuelto a la actualidad tras el informe de la cátedra Prospect de la Universitat de Valencia con una propuesta (abierta, inicial) de desconcentración de entidades que plantea que Puertos del Estado pueda estar en Valencia, el Senado en barcelona, el Tribunal Constitucional en Cádiz o el Supremo en Castilla y León, entre algunas propuestas. El documento surge a encargo de Puig y se presentó en un seminario con participación de Puig el pasado lunes.

El jefe del Consell ha señalado esta mañana que el objetivo es "abrir reflexión seria para unir España, no para separar". Puig ha defendido la necesidad de "un reequilibrio". Ha explicado sobre el informe que "no es una propuesta concreta", sino que es la reflexión de una cátedra universitaria. "Me importa el debate de fondo", ha dicho, que ha resumido como que "la centralización no es inteligente para la cohesión" de España.