Después de anunciar que las medidas aprobadas para atajar los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania se prorrogarán tres meses, Pedro Sánchez ha dicho a los diputados y senadores del PSOE, reunidos en el Congreso este miércoles: "Aún tenemos mucha tarea por delante, una agenda social de reformas que requiere un constante esfuerzo para negociar, dialogar y acordar (...) En esa tarea sois imprescindibles, llegando a acuerdos con otras formaciones (...) No sólo sois los protagonistas, sino los mejores embajadores, porque sois los que trabajáis sin descanso para hacerlo posible. Felicidades a todos y a todas. Gracias y a seguir trabajando".

El presidente se levantó, y también los dirigentes del partido que le flanqueaban, y por supuesto, los parlamentarios socialistas. Y aplaudieron un buen rato. El acto de este miércoles ha sido motivacional, con vídeo incluido. Un vídeo con música épica, imágenes de los representantes del PSOE, declaraciones contundentes y un repaso por las leyes aprobadas esta legislatura, pandemia y guerra mediante.

Pero, terminado el acto, a obedecer. A cumplir ese "a seguir trabajando" del líder. Aunque esta semana no tiene sesión plenaria y las comisiones carburan a medio gas (este jueves comparecerá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz), la dirección socialista ha retomado la tarea con intensidad. Así lo publica El Periódico de España.

España avanza y el Gobierno no para. Prorrogaremos el Plan de Respuesta a la guerra con medidas como la rebaja del 60% de impuestos del recibo de la luz o el descuento de 20 céntimos/litro de combustible. Seguiremos protegiendo a familias y empresas.#GobernarParaTransformar_ pic.twitter.com/ZGbxY4wSuv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de junio de 2022

Primer hito: la ley de los planes públicos de pensiones, que ha generado un entuerto político de altura porque la izquierda no la apoya y el Ministerio de José Luis Escrivá ha tenido que enfocar sus esfuerzos en la derecha, en especial PP y Cs. Segundo hito: la ley de ciencia, que previsiblemente será enviada al Senado antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio y en la que no se vislumbran choques políticos. Y tercer hito: la ley concursal, que estaba atascada en la Comisión de Justicia y que, por lo que han contado a El Periódico de España fuentes parlamentarias, va a recibir un impulso la semana que viene con la creación de la ponencia y el estudio exprés de las enmiendas. Y no serás las únicas.

Por si fuera poco, se ha colado un decreto de envergadura, el que prorrogará el Plan Nacional de respuesta a la crisis generada por la invasión de Ucrania. Es lo que ha anunciado Sánchez este miércoles. El decreto vigente tendrá continuidad mediante otro decreto, por tanto. Es probable que el Consejo de Ministros lo apruebe la semana que viene o la siguiente, antes de los comicios de Andalucía. En menos de 30 días el Congreso lo deberá convalidar. Pudiera ser a finales de junio, en uno de los plenos ya programados. Si se fuera a julio, bastará la convocatoria de la Diputación Permanente.

La derecha

En el debate del pleno del Congreso en el que se discutió sobre el primer decreto anticrisis, el pasado 28 de abril, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, dijo dos cosas relevantes. Una fue la confirmación del apoyo, lo que permitió que fuera avalado. La otra fue el anticipo, aunque sutil, de lo que el presidente del Gobierno ha hecho este miércoles. Afirmó la diputada abertzale: "Hemos planteado al Gobierno muchísimas medidas para mejorar y ampliar este decreto". Otra interviniente que auguró la prórroga fue la representante del PNV Idoia Sagastizábal. Los dos partidos que dominan el tablero en Euskadi se posicionaron, por consiguiente, a favor de las medidas, aunque con varias pegas.

Pero días antes, en rueda de prensa, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, denunció que las medidas se iban a quedar cortas muy pronto, por lo que pidió alargar el horizonte de aplicación y situarlo a finales de año. Por entonces, Esquerra se movía entre enigmas sobre su voto final, que fue en contra y obligó al Ejecutivo a rizar el rizo de las negociaciones y jugar con el PP y con EH Bildu a la vez. Más bien, como ha trascendido, habló con el partido vasco y dejó en espera al que lidera Alberto Núñez Feijóo, y el desenlace fue el sabido: los diputados abertzales, a favor; los diputados populares, en contra.

El presidente del Gobierno, sin embargo, apeló constantemente al PP para que apoyara el decreto. Sus síes disiparían todas las dudas debido a la aritmética tan compleja del Congreso en esta 14ª legislatura. No lo logró. Este miércoles lo ha vuelto a hacer, no obstante. "A ver si tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestran amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles", han sido sus palabras.

Pero en el Partido Popular, a bote pronto, no ha gustado la idea de la prórroga. El portavoz económico del grupo, Mario Garcés, ha destacado, en respuesta a la pregunta de este medio, que la continuidad de las medidas es "repetir el error de las primeras", que se han revelado "ineficientes". Lamenta el diputado del PP que el Ejecutivo no sepa manejar los tiempos políticos, y por extensión, los tiempos de respuesta a los efectos de la guerra de Ucrania. El resultado, sentencia, es "la inestabilidad", y en consecuencia, el envío de malas señales a la economía.

Fuentes de Ciudadanos, formación que también votó en contra del primer decreto, se han pronunciado en términos similares. Son "medidas ineficientes", tal y como el tiempo ha demostrado, apenas un mes después de la convalidación. "No han evitado que siga subiendo la inflación, en especial la de los carburantes", añaden. La valoración que hacen en la formación liberal del anuncio del presidente la resumen en una palabra: "negativa". El PDeCAT, más contemporizador, recalca que la evolución de los acontecimientos desde que el

La izquierda

La bajada de 20 céntimos del precio del litro de combustible, la limitación hasta el 2% de las subidas de los alquileres y el incremento del Ingreso Mínimo Vital son algunas de las medidas contenidas en el decreto vigente, que es extenso y abarcó muchos ámbitos. Falta por saber cómo será el segundo decreto una vez salga del Consejo de Ministros.

Fuentes de ERC, tras conocer la apuesta de Sánchez, han calificado la prórroga como "necesaria", lo que se veía venir, apuntan. Ahora bien, estas fuentes reconocen que la llegada del decreto revivirá escenas internas de tensión. La irrupción de los casos de espionaje con el sistema Pegasus enrareció tanto la relación del Gobierno y del Govern que la inicial aceptación de ERC viró a la abstención, y más tarde al rechazo. Lo que hará la dirección del partido independentista es ahora mismo una incógnita.

Desde el PNV recuerdan que ya el martes, en Bruselas, el presidente apuntó a la extensión temporal de las medidas del decreto. Las palabras del miércoles no han aportado nada nuevo, señalan. La concreción determinará el voto del grupo que en el Congreso dirige Aitor Esteban, aunque no cesan las críticas, relacionadas con el "retraso en la puesta en marcha del mecanismo para desacoplar el gas y bajar el precio de la electricidad". Si durante el debate en el pleno del primer paquete de medidas, el 28 de abril, Sagastizábal reprobó una vez más la falta de margen de los grupos para negociar, la petición cara al segundo decreto es obvia: "Confiamos en que nos informen en tiempo y forma".

Y en EH Bildu, el grupo decisivo en la votación del 28 de abril (cabe recordar que los síes fueron 176 y los noes, 172), no se contentan con poner el límite después del verano. "Es de sentido común prever que las medidas serán necesarias no solo mas allá de junio, sino como mínimo hasta final de año", afirman las fuentes de la formación abertzale.

Aizpurua, en la tribuna, tras confirmar el apoyo al primer decreto, pidió más ambición al Gobierno y propuso la tramitación del mismo como proyecto de ley con la finalidad de modificar determinados aspectos. Como era de esperar, esa negociación no se ha producido desde entonces. Es posible que la haya cara a la prórroga, y entonces EH Bildu exigirá el aumento salarial, la revalorización de las pensiones o la prohibición de los despidos. "Actuaremos con responsabilidad, pero también con exigencia", apostillas las fuentes, señal de que esperan días estresantes en el Congreso para el PSOE. Ya van ya...