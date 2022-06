Alberto Núñez Feijóo no quiso aclarar este viernes qué votará su grupo parlamentario en el Congreso cuando el Gobierno lleve la prórroga y ampliación del plan para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Las medidas, entre otras la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y el tope a la revisión de los precios de los alquileres, han provocado “otra discusión” en el seno del Ejecutivo, se quejó Feijóo. El dirigente popular pide esperar y, sobre todo, que el Gobierno “cumpla su palabra” y que el paquete de iniciativas se pueda desarrollar como proyecto de ley para poder introducir enmiendas y cambios.

Además, el político gallego recordó que Pedro Sánchez tiene a su disposición el plan diseñado por los conservadores, que incluye una corrección de la inflación en la tarifa del IRPF para los tres primeros tramos del impuesto para rentas de hasta 40.000 euros, el recorte de gastos administrativos (volvió a destacar que hay 22 ministerios) y la agilización de los fondos europeos.

En un acto electoral en Málaga, la prensa le pudo plantear algunas preguntas y le pidió que comentara las palabras que le dedicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el jueves, cuando le dijo que “no está preparado” para gobernar por decir que los datos del paro están “maquillados”. Feijóo se reafirmó en su denuncia porque con la anterior reforma laboral los que se consideraban desempleados ahora “son fijos discontinuos y no computan en el paro”.

A continuación, además, aprovechó para cargar contra Díaz a la que dijo que conoce bien porque fue su jefa de la oposición en el Parlamento de Galicia entre 2016 y 2020. Feijóo quiso subrayar el “antecedente” de que, con él de presidente de la Xunta, Díaz y las 'mareas' acabaron con “cero diputados” (en las elecciones de 2020)

El líder del PP también afeó a Díaz que señalara su supuesta falta de conocimientos algo que la ministra de Trabajo también hizo con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. “Igual que hay personas que han demostrado que no conocen el carácter estable del contrato fijo discontinuo [por Feijóo], me quedo sorprendida de que el gobernador del Banco de España no sepa diferenciar entre empleo y contratación y esto es bastante grave", declaró el jueves la vicepresidenta segunda. "Sobre el gobernador, creo que no es necesario hacer ningún tipo de concreción y sobre el líder de la oposición, creo que tengo bastantes más trienios en gestión que los que tiene la ministra de Trabajo", soltó el dirigente conservador.