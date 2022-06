La izquierda andaluza se ha encomendado esta noche a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en el Teatro de la Axerquía de Córdoba en un mitin de corte clásico y con 2.500 asistentes en el que el aplauso más sentido se dio a Julio Anguita y Agustina, su mujer, que estuvo, discreta como siempre, entre el público congregado por la confluencia de Por Andalucía.

La política gallega que puso de acuerdo a empresarios y sindicatos para pactar la reforma laboral dijo esta noche en el que fue conocido como Califato Rojo que está dispuesta a dar un paso por España y pidió a los andaluces que no se resignen, pese al miedo y la tristeza, y que voten el 19 de junio próximo porque se pueden cambiar las cosas. Recibida al grito de “presidenta, presidenta”, dijo para comenzar: “Boas noites, buenas noches, ya llegaremos”.

Además de Díaz, participaron en el acto la candidata de la coalición Inmaculada Nieto; la ministra Ione Belarra, el secretario del PCE, Enrique Santiago; o el candidato por Cádiz, José Antonio Delgado, entre otros.

No resignarse

"Sé que hay miedos, distancias y que las gentes progresistas no saben qué hacer, pero no me resigno, si he estado 9 meses con Ione (Belarra, también presente en el mitin) peleando para subir el salario mínimo a 15 euros, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España", aseguró. En ese concepto de resignación profundizó. «No cabe la resignación, lo peor que nos puede pasar a los pueblos es que nos roben el futuro y eso es lo que están intentando hacer». «Si yo no me resigno, vosotros tampoco os podéis permitir el lujo de hacerlo», afirmó.

Así Yolanda Díaz, artífice en potencia de un gran milagro que más que multiplicar panes y peces tiene ahora que sumar y sumar y sumar sensibilidades y siglas, y restar algunos egos para conformar un frente amplio, una plataforma electoral con la que concurrir a las próximas elecciones generales, ha confirmado esta noche en Córdoba que está dispuesta a hacerlo. "Sé muy bien de dónde vengo, aunque gallega y discreta, sé muy bien a donde voy, os pido que hagamos un llamamiento para que la gente pueda cambiar las cosas".

Más mítines en Andalucía

Yolanda Díaz vino hace unas semanas a Andalucía para ungir el acuerdo forjado con esfuerzo en el sur bajo la marca de Por Andalucía de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y en el ecuador de la campaña regresa para arropar --verbo peliagudo en plena ola de calor-- a los andaluces de IU, Podemos, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde. A una semana de que hablen las urnas, Yolanda Díaz aterriza en la comunidad más poblada de España para protagonizar tres actos públicos: el de esta noche en Córdoba, el de mañana en Málaga y el martes en Dos Hermanas (Sevilla) junto a otros ministros de IU y Podemos, como Alberto Garzón o Ione Bellarra, pese a las tensiones internas de los últimos días y a miembros de Más País, como su líder Íñigo Errejón. Este último será el primer acto en el que la ministra logra unir a Izquierda Unida e Iñigo Errejón después de que en 2019 se escindiera de Podemos.

En su primera intervención en un mitin en Andalucía, Yolanda Díaz pidió a los sindicatos de clase y a sus afiliados que acudan a votar el 19J a Por Andalucía, a los jubilados, a las mujeres y a los jóvenes, y pidió al auditorio que vote en nombre de «los represaliados franquistas, de nuestra gente, que ejerzamos un voto clave, no renunciemos a votar por muy cabreados que estemos».

En las pasadas elecciones andaluzas, en diciembre del 2018, los partidos que conforman hoy Por Andalucía más la corriente ahora libre de Teresa Rodríguez --recordada por un espontáneo en el mitin-- obtuvieron 584.000 votos, lo que les valió 17 escaños. La fragmentación de las fuerzas, la confusión que pueden generar las marcas y la desmovilización ante una derecha con el viento a favor en los sondeos mengua las posibilidades de la izquierda a la izquierda del PSOE, que ha tenido en Córdoba uno de sus principales bastiones y un récord, en 1986, con Julio Anguita como candidato (Inmaculada Nieto recordó precisamente que fue en este mismo teatro al aire libre donde en 1985 se presentó Convocatoria por Andalucía). Entonces se obtuvieron 5 de los 19 diputados por esta provincia. Hace cuatro años solo lograron dos y ahora muchos se conformarían con uno. "En 2018 no ganaron ellos, perdimos nosotros por no ir a votar", dijo esta noche Yolanda Díaz.

Crisis doble en Andalucía

La ministra recordó que España vuelve a estar en crisis y Andalucía está doblemente golpeada. Con datos situó a la comunidad como la segunda con mayor tasa de paro, 6 puntos más que la media la estatal; la segunda con los salarios y pensiones más bajos; y con el PIB per cápita más bajo del conjunto español. De todo esto culpó a los años de bipartidismo que han gobernado Andalucía y exigió a los andaluces que se empoderen porque desde el Gobierno están demostrando "que se puede gobernar para la gente, para los que menos tiene", dijo. "La salida del futuro de Andalucía no puede pasar por las manos del bipartidismo".

Especialmente crítica fue con la gestión de Juanma Moreno, al que acusó de no saber gestionar e incrementar la deuda pública a pesar de los 16.000 millones de fondos públicos del Gobierno que ha recibido la región en esta legislatura. "¿Qué ha hecho usted con los recursos públicos del Gobierno de España? ¿Dónde están los servicios públicos de Andalucía, señor Moreno Bonilla?", cuestionó.

Programa de Unidas Podemos

Díaz desplegó el programa de reformas acometido por Unidas Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde la reforma laboral, hasta el incremento del salario mínimo o la revalorización de las pensiones (que prometió hacer), pasando por el manto social de los ERTE en la pandemia. "500.000 trabajadores andaluces, el 25,5%, estuvieron protegidos por un ERTE. Si fuera por el PP esos trabajadores estarían tirados en la calle. Por eso es falso que Andalucía estaría mejor con el PP (en Madrid)", aseveró.

La ministra de Trabajo puso en valor el esfuerzo que estos logros han supuesto e incluso el coste personal que ha tenido su aprobación --"¿Cuántas veces me amenazaron de muerte por llevar a los inspectores al campo?"-- y reflexionó sobre qué ocurriría si el Tribunal Constitucional tumbara la reforma laboral que ha sido impugnada por la derecha. "Lo que quieren es que 1 de cada 2 contratos indefinidos vuelvan a la precariedad", aseguró Yolanda Díaz que avanza que dará la batalla por defender la reforma. "Ya les decimos que haga lo que haga el TC vamos a defender nuestros derechos".

Por último, Yolanda Díaz habló de la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, identificándola con la bandera andaluza por el blanco de su luminosidad y el verde, de la esperanza que representa e hizo que subiera al escenario Antonio Maíllo, el excoordinador de IU, retirado ya de la política, que hizo un discurso apasionado de los logros alcanzados por la ministra Díaz en esta legislatura y una crítica cerrada a las expectativas de Juanma Moreno. "Susana Díaz también convocó las elecciones del 2018 para ganarlas", recordó.