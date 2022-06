El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces que no se confíen de lo que dicen las encuestas y que acudan con "valentía" a las urnas el próximo domingo, 19 de junio, para proteger a Andalucía de la "fragmentación política, el populismo" y de "la falta de confianza" que traslada un Gobierno "roto y dividido".

"No importa el asunto de relevancia o la urgencia del asunto para acreditar que este Gobierno está roto, y que está dividido y que es especialista en discutir entre sí y no en traer soluciones para todos", ha dicho el líder de los populares durante su intervención en un mitin en Cádiz, en el que han participado el coordinador general del PP, Elías Bendodo; la candidata número uno por Cádiz, Ana Mestre, y el presidente del PP provincial, Bruno García León.

"La fragmentanción -ha proseguido- dificulta la gobernabilidad y alienta los chantajes de las minorías. España no puede estar gestionada por aquellos que no creen en España", ha proseguido el presidente de los populares, que ha pedido consolidar el voto del PP en Andalucía "ahora que empezamos a despertar y competir".

Feijóo ha instado a los andaluces a que no interrumpan "el camino del éxito" y no vuelvan hacia épocas pretéritas, que, según ha dicho, "no han traído nada bueno a esta tierra". Este Gobierno, el de Juan Manuel Moreno, ha solucionado, según el líder popular, "más en tres años que en tres décadas" los socialistas.