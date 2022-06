La anterior dirección del PP también se desvincula del recurso de casación en el que la formación pidió la absolución de su extesorero Luis Bárcenas, que el actual líder, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado retirar y del que Pablo Casado "no sabía nada", según fuentes del anterior equipo.

Este lunes se ha hecho público que el PP presentó en abril un recurso de casación en el que pedía que el Tribunal Supremo absolviese a Bárcenas por el delito de participación necesaria en el fraude fiscal en la reforma en negro de la sede, como fórmula para que también el PP fuese absuelto como responsable civil subsidiario.

Feijóo ha ordenado su retirada y su equipo ha desligado a la actual dirección de esta estrategia jurídica, con el argumento de que el texto del recurso, que según sostienen han conocido este lunes. se redactó en noviembre, cuando era Casado quien ocupaba la séptima planta de Génova, y se presentó en cautela tres días en cantes del congreso que eligió como líder al ya expresidente de la Xunta.

Sin embargo, fuentes de la anterior dirección del PP niegan que tengan nada que ver con el recurso y subrayan que no se dio ninguna orden en ese sentido y que Casado no sabía nada.

El recurso al que el PP ha dado marcha atrás se presentó en cautela el 28 de marzo, cuando el partido vivía una etapa de interinidad, en la que la coordinadora general de la formación y quien llevaba las riendas del partido era Cuca Gamarra, que actualmente forma parte como secretaria general de la dirección de Feijóo, que ha dicho no tener conocimiento del texto hasta este lunes.

"Cuando la estrategia jurídica no puede explicarse políticamente esta dirección piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica, por eso la dirección de este partido ha tomado esta mañana, con todos los perjuicios que eso conlleva, la decisión de retirarlo. No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos", ha afirmado el dirigente Esteban González Pons.

El PP ha apuntado además que aunque choca con la lógica política este recurso, que lleva las firmas del letrado Jesús Santos Alonso y del procurador Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, "entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido" porque están "convencidos, seguros, de que el PP fue inocente y que fue injustamente condenado".

Tras la condena por las obras pagadas con dinero negro y una debacle electoral en Cataluña, Casado anunció que el PP dejaría su sede, una decisión que recientemente enmendó Feijóo, que en boca de Elías Bendodo sostuvo que "la sede del PP es propiedad de sus afiliados y los edificios no tienen la culpa de nada".