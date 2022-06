La ley del sólo sí es sí quiere dar una respuesta integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales. Desde el Senado, ERC alerta de que las consecuencias de esta violencia en la infancia se extienden en el tiempo, por lo que pide que los hombres que hayan sufrido abusos sexuales siendo niños puedan acceder a los servicios de atención y reparación incluso después de los 18 años.

El partido catalán ha aprovechado el paso del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual por el Senado para plantear algunas modificaciones vía enmiendas, incluido el ámbito de aplicación de la norma para asegurar que los varones podrán acceder a la reparación y atención si fueron víctimas en la infancia de algún tipo de violencia sexual "aun cuando lleguen a la mayoría de edad".

"La ley contempla que sea de aplicación a mujeres, niñas y niños varones, pero creemos que lo coherente es que pueda hacerse explícito que los servicios y los derechos que la ley reconoce a las víctimas de violencias sexuales puedan incluir a esos varones una vez cumplida la mayoría de edad. Es fácil de justificar", explica a El Periódico de España la senadora de ERC Sara Bailac.

Subraya la senadora que uno de los grandes cambios introducidos por la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia fue ampliar los plazos de prescripción de los delitos más graves, incluidos aquellos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, hasta que las víctimas cumplan los 35 años: "Es evidente que es un proceso duro y lento para las víctimas que han sufrido violencia sexual en la infancia el asimilar lo que ha ocurrido, por eso se detectan de forma tardía".

Bailac defiende que "tiene todo el sentido" que la ley del sólo sí es sí reconozcan el derecho a la asistencia integral y especializada y a los derechos a la reparación a aquellos hombres que fueron víctimas de violencia sexual en la infancia.

"Es imprescindible asegurar que los varones que hayan sufrido violencias sexuales en la infancia continuarán pudiendo acceder a los servicios previstos en esta ley, a pesar de ser mayores de edad. La respuesta a las violencias sexuales sufridas en la infancia no puede estar limitada a dicho periodo de tiempo, considerando que a menudo las personas ni siquiera consiguen verbalizar o expresar las experiencias vividas sino hasta años más tarde o incluso en la adultez", argumenta en su enmienda ERC.

El partido catalán considera que el texto "es mejorable" y espera que haya voluntad negociadora en el Senado para alcanzar un acuerdo en esta y otras materias.

ERC también ha planteado la necesidad de incluir expresamente a los adolescentes en el ámbito de aplicación de la ley, pues se trata de una población "especialmente expuesta a estas formas de violencia y en la que las consecuencias a largo plazo pueden ser también muy severas". En ese mismo artículo, propone tener en cuenta a efectos estadísticos y de reparación todas las muertes de mujeres y niñas que sean consecuencia de las violencias sexuales. Más allá de los feminicidios, se pretenden contabilizar los suicidios -algo que ya se hace en Cataluña-, por ejemplo aquellos que se produzcan por las consecuencias devastadoras de la violencia sexual digital.

Se espera que la tramitación de la ley del sólo sí es sí en la Cámara Alta sea más sencilla que en el Congreso, aunque se han presentado 153 enmiendas al articulado y Vox y PP han planteado sendas propuestas de veto. El hecho de que el PSOE no haya registrado ninguna enmienda hace vaticinar un trámite más rápido que en la Cámara Baja, si bien el periodo de sesiones se suspende el 30 de junio y habrá que esperar hasta septiembre para su aprobación por el parón estival.

Prohibición de anuncios de prostitución

Una de las grandes sorpresas del proyecto de ley que salió del Congreso de los Diputados fue la prohibición de la publicidad de prostitución, mediante la modificación de la Ley General de la Publicidad. ERC ha propuesto limitar esa prohibición a aquellos anuncios destinados a la promoción de la prostitución dirigidos "a las personas menores de edad".

Y Geroa Bai ha solicitado eliminar por completo la consideración de publicidad ilícita, que no lo considera adecuado al no ser la prostitución una "actividad ilegal" en España y al opinar que dicha medida no va a provocar un descenso de la demanda, pero sí "un empeoramiento de las condiciones de vida" de las mujeres prostituidas.

Becas para las víctimas de violencia machista

Hace unas semanas, la Fundación Mujeres, el Fondo de Becas Soledad Cazorla y la Federación de Mujeres Jóvenes alertaban de que un cambio legal podría acabar con el acceso de las víctimas de violencia de género a becas universitarias.

La solución al "olvido" que el Gobierno ha tenido en el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario podría estar en la ley de garantía integral de la libertad sexual si otra de las enmiendas registradas por ERC prospera.

El partido independentista quieren incluir en el articulado relativo a la reparación de las víctimas que las administraciones públicas garanticen la gratuidad de la matrícula de las titulaciones de grado a las víctimas de violencias machistas.