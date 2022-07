El choque ha durado apenas dos horas, entre que se ha hecho pública la carta de Mari Mar Blanco y la rectificación del alcalde. Finalmente, la política del PP podrá pronunciar un breve discurso en el homenaje que se realizará a su hermano, Miguel Ángel, el próximo domingo en Ermua (Vizcaya). El acto, al que asistirán el presidente, Pedro Sánchez, y el lendakari, Íñigo Urkullu, recordará que hace ya 25 años que el joven concejal popular murió asesinado a manos de la banda terrorista ETA.

La ahora diputada autonómica del PP en la Comunidad de Madrid dirigió esta tarde de martes una carta al alcalde del municipio, el socialista Juan Carlos Abascal Candás, denunciando que no pudiera participar como familiar directo en el homenaje. "En una efeméride tan señalada con la de este año, creo justificado y necesario poder dirigirme al auditorio en representación de mi familia, en primer lugar, y de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en segundo lugar. Las explicaciones que me has ofrecido acerca de que precisamente este año se pretende homenajear a todas las víctimas de ETA no me resultan convincentes. Es más, a ninguna se le ha ofrecido hablar", escribió en la misiva que también concretó que había mandado al Gobierno central y al Ejecutivo vasco.

CARTA ÍNTEGRA DE MARI MAR BLANCO

Blanco pedía a Abascal Candás que reconsiderara su decisión y que le dejara pronunciar una pequeña alocución "en el mismo pueblo" donde asesinaron a su hermano y "en el pabellón con el que él soñó en su corta etapa como concejal y que además ahora lleva su nombre". "Las explicaciones que me has ofrecido acerca de que precisamente este año se pretende homenajear a todas las víctimas de ETA no me resultan convincentes", señaló.

Tras publicarse la carta, Abascal Candás ha cambiado de opinión. Fuentes de la Moncloa aseguran que no tenían conocimiento de los pormenores del acto y que, al conocer la polémica, han hecho saber que ven "razonable" que Marimar Blanco tomen la palabra.

Miguel Ángel murió asesinado por ETA después de que la banda hubiera exigido a cambio de su libertad el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles de Euskadi. Cuando se conoció su secuestro, los españoles salieron a la calle a exigir su liberación. El Ejecutivo no cedió al chantaje y los etarras lo mataron.

El acto se celebrará el domingo en Ermua y tienen previsto asistir el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI. También está invitado Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, aunque no ha confirmado su asistencia todavía. El partido conservador hará un homenaje a su compañero de partido al día siguiente.