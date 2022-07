El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado este martes que no ha visto el dictamen de la Ley de Memoria Democrática aprobado por el Congreso de los Diputados, aunque ha añadido que "no le suena bien".

González se ha manifestado así a preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sobre el futuro de España, en el que van a tomar parte también el resto de expresidentes, y en el que ha llamado a la unidad de las fuerzas políticas "centrales" y ha pedido el "esfuerzo de todos" para superar la situación actual.

El Gobierno aclaró ayer, tras la aprobación del dictamen, que la Ley de Memoria Democrática solo llegará hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia" desde 1978 hasta finales de 1983.

"De esto del proyecto de ley, no lo he visto, cuando lo vea les diré; pero sonarme no me suena bien", ha respondido Felipe González al ser cuestionado sobre ese asunto.