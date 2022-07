Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha dimitido este lunes de su cargo tras varios días de especulaciones.

Según fuentes del propio partido, la número dos del partido lo deja por motivos personales. Lastra ya ha informado a Pedro Sánchez de su decisión después de no haber acudido al pasado debate sobre el estado de la nación, ya que está embarazada y dará a luz en otoño. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", señala en un comunicado.

En el mismo, la propia Lastra ha asegurado que "para una militante socialista, ser vicesecretaría general del Partido Socialista es una de las responsabilidades más hermosas que existen, también es una tarea muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos".

La ya ex vicesecretaria general alega que por las exigencias del reposo y cuidados, "con la intensidad que exige el partido", debe dejar su puesto. "Mi agradecimiento también a todos los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Federal y al personal de Ferraz. Es difícil encontrar personas con tanta dedicación y tanta competencia. Son un orgullo para este partido que, con ellos, siempre estará en buenas manos".

Lastra también ha querido agradecer a los afiliados del PSOE. "Si algo he sido, soy y seré es militante de este partido. Ha sido un privilegio".