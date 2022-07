El nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía ya tiene sus polémicas. Una de las primeras afecta al flamante consejero de Turismo, Deportes y Cultura, Arturo Bernal, que dejó escrito en su muro de Facebook un comentario sobre los premios Goya del cine español que ahora, de nuevo, se le ha vuelto en contra. Bernal, que hasta ahora formaba parte del organigrama andaluz como responsable de la Agencia Pública de Promoción Exterior (Extenda) y tiene una larga trayectoria vinculada al Turismo en Andalucía y Málaga, publicó en 2018 una dura crítica sobre los Goya que ya en su momento hizo estallar al sector del cine. Tras reafirmarse en sus palabras y confesar que ni siquiera había visto la gala, finalmente rectificó y borró el comentario de la red social. Una vez nombrado este lunes consejero de Cultura, la hemeroteca ha tardado poco en recordar sus palabras.

Según recoge El Periódico de España, Bernal recogió su opinión en su perfil de Facebook, asegurando solo hay una cosa que le daba “más pereza y hartura que los separatistas catalanes”, refiriéndose a “la infumable e impresentable pantomima del cine español”, y quejándose de que con la gala de los Premios Goya cada año había que “aguantar” a una “cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno”.

Sus palabras ya causaron en su momento un importante revuelo y Bernal se mostró asombrado por la repercusión cuando era gerente de Turismo Costa del Sol, sector del que es una destacada personalidad. Finalmente, el PP le hizo rectificar y la Diputación de Málaga se desmarcó de sus declaraciones, que fueron duramente respondidas por el sector del cine.

Rectificó tras la polémica

"Anoche publiqué un comentario sobre la gala de los Goya que está generando cierta confusión y puede dar lugar a malentendidos. Llegando las cosas a este punto, pido disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine. No era esta mi intención. Para significar que no se trata de una crítica general al cine español en absoluto, he preferido eliminar este post, en el que, reitero, expresaba una opinión estrictamente personal en mi grupo de Facebook respecto a ciertas actitudes puntuales pasadas. Espero, por último, que esta nota aclare mi posición de consideración hacia esta industria y a la generalidad de profesionales que a ella se dedican”, dejó escrito a modo de rectificación.

La gala de los premios Goya volverá a Sevilla en su próxima edición y ya tienen el apoyo de la Consejería de Turismo, que ahora encabeza Bernal. La Diputación de Sevilla precisamente firmaba este lunes un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento en la organización de los premios del cine español, que se calcula tendrán un impacto económico en la ciudad de 57 millones de euros.

Sevilla será la sede de la 37 edición de los Premios Goya, que se celebrará el sábado 11 de febrero de 2023 en Fibes, tras el acuerdo alcanzado entre el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y la Academia Española de Cine. Un evento que ya se celebró con gran éxito en 2019 en la ciudad.

Cultura, a segunda plano

El flamante consejero de Turismo, Deportes y Cultura es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y Master de Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa-IE Business School de Madrid y por el Instituto Internacional de Empresa y Harvard Kennedy School, según el currículum difundido por el Gobierno andaluz. Desde septiembre y hasta el momento actual, ha sido consejero delegado de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Anteriormente, Bernal fue director general de Turismo y Planificación Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga. Su trayectoria profesional se circunscribe tanto a la empresa privada (Siemens Matsushita Components, Hotel-Casino Torrequebrada, Banco Popular o Previsión Española de Seguros) como a la Administración Pública, en áreas tan diversas como la gestión tributaria o el turismo.

Ha sido también jefe de departamento en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, director general en el Ayuntamiento de Málaga y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja. Dentro de su labor docente en la Universidad de Málaga, ha sido profesor honorario en la Cátedra de Hacienda Pública y en la de Economía y Administración de Empresas. Su trayectoria está mucho más unida al turismo que a la cultura, que deja de ser una cartera independiente en el nuevo Ejecutivo andaluz.