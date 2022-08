Podemos prepara las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con la idea de presentar candidaturas "fuertes" con su actual marca de Unidas Podemos, repitiendo la alianza con Izquierda Unida (IU), y respeta tanto la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir con su proyecto 'Sumar' como la de Compromís y Más Madrid de ir en solitario.

Así lo ha ratificado Javier Sánchez Serna, uno de los coportavoces de la dirección del partido morado, en una entrevista con Europa Press: "Desde Podemos no estamos perdiendo el tiempo", ha querido dejar claro.

Según ha señalado, Podemos va a dedicar "todos los esfuerzos" para buscar los mejores candidatos, las candidaturas más fuertes para hacer avanzar el ciclo progresista, revalidar gobiernos progresistas e intentar revertir gobiernos de derechas".

"Estamos centrados en esto --ha recalcado el dirigente de Podemos--. Cada actor político puede decidir si va a las municipales y autonómicas, y Yolanda Díaz ha decidido que no va con su proyecto (Sumar), pero nosotros, sí".

La necesidad de la izquierda

A su juicio, para que las elecciones locales de mayo vayan bien para la izquierda "tiene que haber un Podemos fuerte", eso fue la condición de 2019 y volverá a serlo en 2023. "Siempre habrá partidos pequeños de izquierda, pero eso no decanta unas elecciones --opina--. Podemos ha sido el motor de transformación desde 2014 y debe seguir jugando ese papel".

En ese sentido, Sánchez Serna adelanta que "habrá coaliciones donde se pueda" y que la formación morada tiene intención de seguir reforzando el proyecto de Unidas Podemos que comparte con IU, pero no prevé alianzas preelectorales con Compromís o Más País.

"Lo que conocemos por los medios es que tanto Compromís en Valencia como Más Madrid en Madrid han dicho que no quieren coaligarse con nadie, que se bastan y se sobran. Han decidido que van solos y lo respetamos, pero nosotros vamos a armar un proyecto ganador para las autonómicas --ha afirmado--. Podemos va a ir y construirá las listas más fuertes posibles para cortar el peso a la derecha y lograr la mayor cantidad de gobiernos autonómicos".

Otra cosa serán las alianzas que se puedan formar cuando lleguen las generales seis meses después, que para entonces sí se calcula que estará disponible el proyecto de Yolanda Díaz. "Habrá que esperar para las generales", ha dicho.

Iglesias, "un comunicador"

En cuanto a la influencia de Pablo Iglesias en las decisiones del partido que contribuyó a fundar y de cuya dirección salió hace un año, Sánchez Serna ha señalado que el exvicepresidente del Gobierno es hoy "un comunicador que hace llegar sus opiniones con total libertad", pero ya no está en la política activa y la actual dirección tiene plena autonomía.

"A Pablo Iglesias le escucha mucha gente que no sólo es de Podemos, pero ya no está en la dirección de Podemos --ha afirmado--. Hay un reconocimiento a su figura, que dio la vuelta a la política y que es historia de España, pero también la autonomía de una dirección en la que ya no está él y que viene haciendo un gran trabajo frente a los agoreros que decían que Podemos no sobreviviría a este ciclo político".