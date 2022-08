El presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad, Javier Lambán, ve "muy respetable" la petición de indulto parcial para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán que prepara su familia, que está basada, ha insistido, en razones humanitarias y que no cuestiona las decisiones judiciales.

El pasado 26 de julio el Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El segundo fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

La mujer y el hijo de Griñán han anunciado la presentación de un indulto parcial alegando su "intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia" y que "jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario".

Preguntado este miércoles por este asunto, Lambán abunda en que el escrito que prepara la familia, que él ha leído, es "muy respetuoso con las decisiones judiciales" y pide que no se encarcele a Griñán "por razones humanitarias y no políticas". Es un hombre de 76 años, ha detallado el presidente aragonés, que "lleva once sufriendo una situación de persecución mediática de la opinión pública y otras fuerzas políticas".

Y además, ha considerado "relevante" que, independientemente de los delitos que ha confirmado el TS, es un hombre "que no se llevó ni un duro para él", es algo que "lo dicen los tribunales".

En este sentido, ha recordado que se ha abierto un proceso de captación de firmas de apoyo al indulto parcial que está recibiendo muchas "ya no de gente del PSOE, sino de todos los ámbitos profesionales e ideológicos y de gente de mucha valía y reconocimiento social". Según Lambán, es "muy respetable desde el punto de vista moral" el esfuerzo que hacen quienes están apoyando a la familia de Griñán en su petición.

Y por eso ha instado a que esta cuestión, sobre la que en su día tendrá que pronunciarse el Gobierno de España, debería de sacarse del ámbito político y "considerarse solo desde el punto de vista humanitario".

"Así deberían entenderlo el Gobierno de España y el resto de fuerzas políticas, especialmente el PP", ha zanjado Lambán.