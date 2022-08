La ministra de Educación y FP y portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha censurado la oposición "obstruccionista" y del "no por el no" del PP a todas las propuestas del Gobierno, y ha instado a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a que "baje de ese póster que le han colocado y que, de una vez, actúe con responsabilidad de Estado" y "arrime el hombro".

Así lo ha reclamado este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación en Torrelavega, donde ha acudido para participar en el acto conmemorativo del 120 Aniversario de la Agrupación Socialista de Torrelavega.

Alegría ha criticado que, en lo que va de legislatura, el PP, primero con Casado como líder y ahora con Feijóo, "nunca" ha sido "capaz" de "arrimar el hombro" y "cerrar filas" con el Gobierno para plantear soluciones y respuestas a los ciudadanos y sus principales problemas.

"Si algo ha dejado y ha demostrado de una manera clara el Partido Popular es que solo se siente cómodo en esa posición, en esa política del 'no por el no', 'del no contra todos' y del 'cuanto peor mejor para ellos'", ha reprochado la portavoz del PSOE y ministra al PP.

También ha criticado a los 'populares' las palabras "de lo más duras" que le han dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "sigan sin reconocer" que es "el presidente que ha sido apoyado y votado por la ciudadanía de este país".

Alegría ha aludido a las "muchas diferencias" que, a su juicio, tienen PP y PSOE a la hora de ejercer con responsabilidad las labores no solo de Gobierno sino también de oposición.

"Nosotros, cuando los ciudadanos nos han llevado a la oposición, hemos planteado siempre hacerla con una altura de miras. De hecho fuimos capaces de llegar a acuerdos importantes para nuestro país, aunque no estuviéramos de acuerdo con todo lo que planteara el Partido Popular", ha dicho Alegría, que ha afirmado que los socialistas "siempre han mirado" al PP como un "adversario político", mientras que el PP mira al PSOE como "el enemigo", que es lo que le está llevando a hacer esa oposición "obstruccionista y negacionista".

Alegría ha señalado que el PP debería entender que, en estos momentos, en que se está "lidiando una guerra en las puertas de Europa, es que la ciudadanía no quiere confrontación" ni "obstrucción".

Ante esa actitud que achaca a los populares, ha advertido al partido de Feijóo que el Gobierno "no se va a despistar" y seguirá trabajando "con la gente y para la gente". "Es cuestión de prioridades, la priorida de este Gobierno es la gente. Sin embargo, la prioridad del Partido Popular es obstaculizar todas las soluciones", ha indicado.

Alegría ha recordado que, en esta "complicada legislatura", al PP "siempre se le ha encontrado en continuas excusas para no dar solución a la ciudadanía".

"Nunca han apoyado leyes que favorezcan el aumento y la consolidación de derechos de los ciudadanos de nuestro país", ha criticado la ministra y portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Así, ha recordado que el PP votó en contra de la reforma laboral, que está posibilitando la contratación indefinida; de los ERTEs, que permitió que durante los meses más duros de la pandemia se preservaran más de 3,5 millones de puestos de trabajo; de la Ley de FP, de la de Memoria Democrática" y el pasado jueves del Decreto de Medidas de Ahorro Energético.