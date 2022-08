El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido este lunes que el ruido dentro de la coalición con sus socios de Gobierno "nunca es bueno" para la labor del Ejecutivo "y los roces internos, menos".

No obstante, en una entrevista en RNE, López ha recordado que los gobiernos de coalición tienen posiciones diferentes y en el caso de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos esas posiciones se negocian "y al final se llega a un acuerdo "por lo que ha pedido que no se traslade a la opinión pública el ruido, "traslademos los acuerdos", ha dicho.

Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, en las que apoyaba las movilizaciones de los sindicatos frente a la patronal para exigir subidas de sueldo, López ha descartado que estas palabras alienten manifestaciones contra los empresarios, ha pedido no entrar en el juego de la crispación y ha abogado por tranquilizar posiciones y esperar a la mesa de diálogo.

Sobre si Pedro Sánchez está dispuesto a un cara a cara en el Senado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, López ha asegurado que el presidente no tiene ningún problema en debatir con Feijóo pero ha advertido de que "dos no se ajuntan si uno no quiere".

López ha recordado las muchas propuestas del Gobierno ante la situación de crisis, como las medidas de ahorro energético. Según el portavoz parlamentario, "al PP nada le gusta, su única respuesta es votar contra el decreto de ahorro y plantear la vuelta a las nucleares".

Pese a este voto negativo del PP al decreto energético, López ha asegurado que ello no impedirá que los socialistas se dirijan a los populares para negociar medidas que se puedan añadir en la tramitación parlamentaria y ha recordado que para eso es la vía de proyecto de ley, "para abrir la conversación y mejorar en el ahorro de energía".