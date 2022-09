El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha querido esperar al acto de apertura del año judicial previsto para este miércoles, donde en los últimos años dedica su discurso a reclamar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde hace más de tres años. Ha aprovechado la toma de posesión del flamante fiscal general del Estado, Álvaro García, para negar la mayor: que él quiera ser aupado al Tribunal Constitucional y que por eso busca que el Consejo cumpla con el mandato de nombrar a los magistrados que dependen de él antes del próximo día 13.

En declaraciones a los medios ha insistido en que esta es "una semana complicada", con la apertura del año judicial, donde reclamará la inmediata renovación del CGPJ o en su defecto la recuperación de su función de nombramientos, ante la crítica situación que atraviesa el Supremo, mucho peor que la del TC, pese a que se reformara la ley para que pudiera designar a los magistrados que le tocan, y así poder hacer lo propio con los suyos el Ejecutivo.

Ante las informaciones aparecidas este lunes que atribuyen a su interés en ir al Constitucional que haya hablado con magistrados del Supremo para ser designados para el tribunal de garantías, Lesmes, ha negado que quiera ser designado él, porque en estas circunstancias sería fácilmente atribuible a que pudiera actuar por un interés personal.

Su labor a favor de la celebración del pleno de este jueves para votar a los dos magistrados del TC que le corresponde al CGPJ elegir, se debe únicamente a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga en rebeldía y debe cumplir la ley, aunque no le guste. Y para ello debe elegir a sus magistrados antes del 13, aunque se mostró consciente de la dificultad de que no haya acuerdo este jueves.

"Yo no sé si el Gobierno ha dicho" que tiene un interés en ir al TC, pero "en el Gobierno saben que no quiero ser candidato. Sería indecente en esta coyuntura que yo me prevaleciera de mi cargo. No tengo ninguna intención en el futuro inmediato y lo saben todos mis interlocutores y quien dice otra cosa está mintiendo interesadamente", afirmó Lesmes.

Respecto a quien podría estar interesado en difundir esa mentira entonces, señaló a "personas" que quieren "mediatizale" para evitar que haya nombramiento, que quieren que se "tambalee" en su posición.

Añadió que "a día de hoy no alberga ninguna esperanza" en la próxima renovación el Consejo, "porque las circunstancias que se producen en el Supremo son desoladoras", con salas que "dentro de no mucho no pondrán actuar" y porque "se está produciendo un daño a la justicia irreparable".

Entre los responsables citó a "quienes no renuevan" y mencionó el Congreso y el Senado y a los partidos, pero también se refirió a la ley que impide las nombramientos, porque "no se renueva y no se le deja actuar y la situación es de todo punto insostenible".