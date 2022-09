El PSOE está a punto de prender la caldera, oficialmente, de sus primarias para la elección de candidatos autonómicos y municipales de cara a la competición de mayo de 2023. Ahora sí que sí. En julio, en el comité federal que bendijo los cambios en la dirección precipitados tras la abrupta salida de Adriana Lastra, se lanzó el proceso, pero a la vuelta de vacaciones se pone hilo a la aguja. Para empezar, ordenar temporalmente el tráfico de elecciones internas, repartiéndolas entre octubre y diciembre.

El diseño del 'timing' corresponde ahora a Ferraz, igual que adoptar las decisiones políticas más sensibles. Y entre ellas se encuentra la elección del aspirante al Ayuntamiento de Madrid. La duda que asomaba hace dos meses persiste: si rivalizará con el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, o si Pedro Sánchez optará por un fichaje estrella. El celo es máximo a estas alturas y en la cúpula federal y regional ya advierten de que nada se sabrá hasta que concluya, este martes, el debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid, para no opacar la respuesta que dé a Isabel Díaz Ayuso el líder autonómico socialista, Juan Lobato. El oponente a Almeida "todavía no se va a desvelar", apuntaban desde las alturas del partido.

Se espera que el cuadrante de los comicios internos esté listo hacia el miércoles o jueves, antes de la reunión de Sánchez y sus barones del sábado en Zaragoza

En julio, el comité federal del PSOE aprobó la convocatoria y el calendario de primarias y fijó dos alternativas: una primera ventana, ordinaria, la de elecciones internas en octubre, y una segunda, excepcional, en diciembre. Pero para que las federaciones pudieran acogerse a esta última opción tenían que solicitarlo a Ferraz antes del pasado 10 de septiembre. La cúpula de Sánchez ha sido flexible con los tiempos —ha permitido que los escritos de los territorios pudieran remitirse durante el fin de semana y hasta este lunes—, y tiene, como ilustra un miembro del aparato, "el buzón lleno" con las peticiones de las federaciones regionales. Porque están sometidos a primarias los candidatos a los gobiernos autonómicos y locales para municipios de más de 20.000 habitantes, así como de cabildos y consejos insulares y de las juntas generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

La casuística en toda España es muy amplia. De ahí que Ferraz ya advirtiera este lunes en una nota oficial de que "comunicará las fechas de las elecciones primarias en los diferentes territorios durante la semana en curso". Se espera que el cuadrante de los comicios internos esté listo hacia el miércoles o jueves. Es decir, antes de otra cita importante para los socialistas: el sábado Sánchez reúne en Zaragoza a todos sus barones para arrancar el curso político con ellos, realzar su gestión y acelerar la maquinaria de cara a las autonómicas y municipales de mayo. Será, de hecho, la primera cita del órgano (el consejo político federal del PSOE, antiguo consejo territorial) desde el 40º Congreso, hace casi un año.

"Ir a por todas"

El escalonamiento y ordenación de las primarias no es baladí. Sobre todo en puntos claves como Madrid. El PSOE-M quería acogerse a la primera ventana de oportunidad, octubre, para tener tiempo para lanzar a sus candidatos, también porque la previsión inicial, vistos los fracasos anteriores, era apostar por dirigentes de la cantera, poco conocidos. El secretario regional, Juan Lobato, ya ha avanzado que irá sí o sí a primarias, aunque se da por hecho que él sí será el rival de una Ayuso que parece imbatible, según las encuestas. La duda persiste en la capital, donde a priori la elegida iba a ser la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes González, a quien Sánchez incluso aupó como primera líder del partido en la ciudad.

Para Madrid ya se ha descartado Margarita Robles, y Pilar Llop también rehúsa. Sánchez podría repescar a una figura reconocida o a algún independiente en caso de no elegir a González

Las autonómicas andaluzas voltearon el escenario y la consigna que emiten la Moncloa y Ferraz es que hay que poner toda la carne en el asador. "Ir a por todas", dijo Sánchez el pasado 1 de septiembre en la SER, no dar por "perdidas" ni Madrid, ni Barcelona, ni València. En la capital se percibe, además, un cierto desgaste de Almeida. Por eso la expectación es máxima, igual que la reserva oficial. Si González no fuera la apuesta del presidente, podría serlo algún ministro. ¿Pero quién? Margarita Robles, siempre en las quinielas y a quien ya se ha ofrecido la candidatura en más ocasiones, ha reiterado públicamente que no quiere dejar Defensa. Tampoco quiere cambiar de destino la titular de Justicia, Pilar Llop. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hombre imprescindible de Sánchez en el Gobierno, tampoco sería el candidato "con seguridad", según insisten en su entorno. Vuelve a circular el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente, eso sí, podría tirar de una figura reputada en el PSOE o bien fichar a un candidato sin carné del partido.

Si Ferraz y el PSOE-M determinan que la elección del candidato a la alcaldía se acometa a finales de año, el líder estará lanzando el mensaje de que las opciones de González menguan. Si no hay aplazamiento, el siguiente paso es inminente: el 19 y 20 de septiembre se presentan las precandidaturas. Luego viene la recogida de avales, la campaña interna y la votación, el 9 de octubre en primera vuelta y el 16 en segunda. La segunda ventana da más tiempo al partido a madurar el proceso: las precandidaturas se presentarían entre el 21 y el 22 de noviembre y las primarias tendrían lugar el 11 de diciembre (primera ronda) y el 18 (en segunda fase, si fuera necesaria).

En la cúpula de Sánchez y en el PSOE-M evitaban este lunes los comentarios. Ambas direcciones se habían "conjurado", reconocían, para no hablar de este asunto hasta que finalice el debate del estado de la región, para "no debilitar" ni al partido ni a Lobato frente a Ayuso. "El nombre del candidato a la alcaldía todavía no se va a desvelar", rubricaba un alto cargo de Ferraz.

Golpes de efecto

A la espera de que se despeje la gran incógnita de la candidatura de Madrid, de si el presidente opta por un miembro del Gobierno o una persona ajena al Gabinete, en el partido y en la propia Moncloa está muy extendida la idea de que hacen falta golpes de efecto en la elección de los cabeza de cartel a las alcaldías de las principales capitales y eso lleva inexorablemente a pensar en ministros como la decisión más obvia.

Lo que sucede es que esta pretensión no se ha podido aplicar de forma automática. Aunque una buena parte de los socialistas ve en Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, la persona idónea para la lista de Barcelona, él, en público y en privado se ha negado de manera pertinaz. Se une además que el líder del PSC, Salvador Illa, está determinado a que Jaume Collboni sea quien encabece la candidatura.

En València se ha intentado buscar una alternativa a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, pero ningún aspirante ofrecía garantías de obtener un mejor resultado

En el caso de València, otras de las ciudades que preocupaban en Ferraz, se ha intentado buscar una alternativa a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que gobierna junto a Compromís, pero ningún aspirante ofrecía garantías de obtener un mejor resultado. Se pensó en la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant. El problema es que su grado de conocimiento es muy bajo y antes del salto a Madrid era regidora de Gandia, una localidad cercana a València.

Allí el PSPV quiere celebrar las primarias en el primer plazo para proclamar cuanto antes a Gómez. En el partido en València aseguran que tienen encuestas que les sitúan por delante del primer edil, Joan Ribó, pero esto genera muchas dudas en otros ámbitos de la organización y del Gobierno.

Donde parece bastante claro que una ministra será candidata a la alcaldía es en Las Palmas. Ese será el destino más probable de la titular de Sanidad, Carolina Darias. Allí, el actual regidor, Augusto Hidalgo, tras dos legislaturas en el cargo, aspira a presidir el cabildo insular de Gran Canaria. Es una decisión que él y el partido tomaron antes de que se empezara a especular con el nombre de Darias. Precisamente el hecho de que esta plaza quedara vacía fue lo que llevó a pensar en la ministra, tanto en Madrid como en las islas.

En Zaragoza, Ranera

Para facilitar su desembarco, dar tiempo a que todo el mundo esté conforme en la agrupación local y no haya primarias y, sobre todo, a que Sánchez dé su aval público, los socialistas de Las Palmas han pedido formalmente acogerse al segundo plazo —diciembre— para escoger candidato.

Si hubiera ministros candidatos, el ajuste en el Gabinete no tendría por qué ser inminente

La salida de Darias obligaría al presidente a realizar un ajuste en su Ejecutivo, pero la realidad es que no tiene que ser cuando ella sea nominada. Si se atiende al precedente de Illa, que abandonó también el Ministerio de Sanidad para ser el aspirante del PSC a la Generalitat, no dejó su cargo hasta prácticamente el comienzo de la campaña electoral.

Las cosas sí están por ahora más claras en otra ciudad importante, Zaragoza. Ferraz no entorpecerá la apuesta del presidente aragonés, Lola Ranera, portavoz socialista en el consistorio y relevo de la actual ministra Pilar Alegría cuando esta fue nombrada, en 2020, delegada del Gobierno por Sánchez. El PSOE asume que, si repite el actual alcalde, el popular Jorge Azcón, y este por tanto no disputa el Ejecutivo autonómico a Javier Lambán, sus opciones de gobernar Zaragoza son muy escasas.