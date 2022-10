De poco ha servido que la sindicatura electoral de Junts haya reclamado "neutralidad" y la no utilización de cargos para pedir el voto en un sentido u otro en la consulta para decidir si salen o no del Govern. La misma presidenta del partido, Laura Borràs, ha publicado un tuit en el que no solo explicita que piensa votar en contra de seguir en el Ejecutiva de la mano de ERC, sino que lo ha hecho con una fotografía en la que aparece en un atril con el logo de Junts. Justo después, la sindicatura ha emitido un nuevo comunicado para advertir de nuevo que la pulcritud del proceso pasa por que los principales mandatarios de la formación se ciñan a las formalidades reclamadas y no utilicen simbología oficial.

"Por responsabilidad, por coherencia y por respeto a los afiliados y votantes de Junts y a todos los votantes independentistas del 14-F, votaré 'no' a quedarnos en un Govern que hemos certificado que no avanza nacionalmente y que, por tanto, tampoco garantiza nuestro progreso como sociedad", ha escrito Borràs en su cuenta personal de Twitter. Lo ha hecho poco después del primer comunicado enviado por la sindicatura electoral, el órgano interno encargado de velar por las garantías del proceso de consulta, en el que pedía a la cúpula del partido que se actuara bajo el principio de "máxima neutralidad". A pesar de esta directriz, Borràs ha decidido pronunciarse aunque precisamente este martes aseguró que no lo haría al mismo tiempo que alimentaba los argumentos en contra de continuar formando parte de un Govern que tildó de "fraudulento". Después del tuit, un nuevo comunicado de la sindicatura ha advertido de que se habían "detectado" imágenes con el logotipo oficial del partido y ha insistido de nuevo en que se cumplan las normas del proceso.