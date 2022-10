El exdiputado de Cs en la Diputación de Córdoba Miguel Castellano, que abandonó el pasado agosto la portavocía de este partido para pasar al grupo de no adscritos, ha participado este fin de semana en el festival Viva 22 que Vox celebra en Madrid representando a Luis de Góngora.

En declaraciones a este periódico, Castellano, que además es concejal no adscrito del Ayuntamiento de Pedro Abad, ha explicado que, tras romper su vínculo con la formación naranja, se afilió a Vox el pasado septiembre. Al ser preguntado por la posibilidad de que sea candidato de esta formación en las próximas elecciones municipales, ha reído y ha afirmado que se encuentra "a disposición de Vox para colaborar en lo que me requieran", pero "no" se plantea concurrir a las elecciones locales en una lista de Vox, aunque "me gusta el servicio público, por eso entré en política".

Durante el festival de Vox, Miguel Castellano ha posado con destacados miembros del partido como su presidente, Santiago Abascal. En esta línea, ha señalado que "no hay mayor orgullo que poder representar a Góngora en este festival, que ha contado con personajes de la historia", ya que cada provincia española ha llevado uno.

Acerca de esta participación, ha indicado que "he recibido una invitación al acto organizado por Vox de parte de compañeros y amigos de Vox Córdoba, y me parecía muy interesante la propuesta de formar parte de la representación en Viva 22". También ha manifestado que "Góngora ha llamado la atención, el stand de Córdoba ha tenido bastantes visitas, han Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, estaba muy bien decorado".

En cuanto al impacto de estas imágenes con sus nuevos compañeros de partido, Miguel Castellano ha indicado que "no tengo mayor problema con que puedan verme, soy diputado no adscrito y, por tanto, ya no estoy vinculado a Cs". Así, ha avanzado que "posiblemente" participará en más actos de Vox y ha destacado que se encuentra "muy agradecido de que me plantearan representar a Góngora".

Preguntado por si su afiliación a Vox responde a un cambio de ideología, este diputado ha insistido en que "sigo fiel a mi ideología y al servicio de los vecinos de la provincia. Quien posiblemente tenga que pensar si ha dejado de defender las banderas ideológicas de sus inicios es Cs".