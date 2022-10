El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes que su formación no "validará" perfiles políticos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido mayorías reforzadas de tres quintos para "despolitizar" los nombramientos y decisiones que realice este órgano, "profundizando" en una "mayor objetividad". Además, ha recalcado que hay que "profundizar en los requisitos de idoneidad" en los nombramientos.

"Con estos planteamientos ahora vamos a buscar personas que cumplan estos requisitos", ha manifestado Feijóo en el 'Encuentro sobre los retos de Futuro' en el que ha estado acompañado por el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Tras asegurar que pueden "llegar a un acuerdo" en la renovación del Consejo, Feijóo ha señalado que el PP acepta mantener el "status quo" del sistema vigente pero con el compromiso de "modificar de forma próxima la elección para cumplir la normativa europea".

Feijóo, que en esta ocasión no ha hecho alusión a su exigencia de que ese compromiso sea por escrito, ha recalcado que el PP presentó y envió a Moncloa una propuesta sobre la reforma del Poder Judicial hace casi cuatro meses. "Ha pasado julio, agosto, septiembre y nos llaman en octubre", se ha quejado.

El líder del PP ha explicado que su formación trasladó "tres consideraciones": hacer la renovación del Tribunal Constitucional y del CGPJ "de forma simultánea"; seguir las "exigencias" del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, aprovechando la renovación para "profundizar en los requisitos de idoneidad" en los nombramientos.

"No tiene ningún sentido ni damos un mensaje de independencia judicial si el Gobierno nombra a un ministro que cesa por la mañana y le nombra por la tarde fiscal general", ha resaltado, para añadir que tampoco tiene sentido que un ministro que es "magistrado" pueda ser cesado y "mañana volver a su juzgado" en la Audiencia Nacional o el Supremo. Según ha insistido, se trata de "regular las puertas giratorias" para una "mayor independencia" de jueces y magistrados.

Además, Feijóo ha subrayado que hay que "incrementar el quórum para nombrar a jueces y magistrados desde del Consejo" para que "no haya dudas de que esto no es mayoría progresista y conservadora". Según ha agregado, el objetivo es que una "mayoría reforzada" de tres quintos "haga los nombramientos de futuro".

El líder del PP ha insistido en que deben "comprometerse a cambiar la legislación" de acuerdo con la normativa europea "para que el siguiente Consejo de elija con mayor protagonismo de jueces y magistrados entre los 12 que le corresponden a jueces y magistrados". "Y en ello estamos", ha afirmado.

"Profundizar en los requisitos de idoneidad"

Feijóo ha señalado que el PP quiere ser "consecuente" con el Estado de Derecho europeo y "profundizar en los requisitos de idoneidad" que "obligan a cualquier partido a hacer propuestas para el Consejo".

De la misma manera, ha reiterado que hay que intentar "no sacar los nombramientos del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia porque hay una mayoría conservadora o progresista" sino alcanzando 13 votos para cada nombramiento y "así despolitizar al máximo" esos nombramientos y "en el futuro profundizar en la mayor objetividad".

"¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí. Si el Gobierno quiere llegar a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo. Si el Gobierno lo que pretende es, yo tengo estos 10, no tienen por qué cumplir ningún requisito, tengo a este señor, que es consejero de Justicia en esta CCAA del PSOE le voy a nombrar miembro del CGPJ; o tengo otro señor que es secretario de Estado, lo voy a cesar y lo nombro en el CGPJ. Eso nosotros no lo podemos validar", ha avisado.

Dicho esto, el jefe de la oposición ha recalcado que a él quiere que la gente sepa que el PP cree en "la independencia judicial" y que "no quiere nombrar cargos del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial".

"No lo voy a hacer. Jamás voy a nombrar si tengo ocasión a un ministro fiscal general del Estado ni le voy a nombrar miembro del CGPJ ni le voy a mandar a una sala del Tribunal Supremo, porque si no me estoy cargando algo tan elemental como es la independencia judicial, que es la garantía del Estado de Derecho", ha finalizado.