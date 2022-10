Pedro Sánchez comienza a sentirse cómodo en el enfrentamiento en el Senado con Alberto Núñez Feijóo. Tan cómodo que piensa repetirlo todas las veces que lo vea conveniente. Considera que le beneficia, porque le permite vender su gestión y desgastar al líder de la oposición, que "no tiene proyecto ni solvencia", según fuentes gubernamentales. Con el primer 'cara a cara' el Gobierno trató de desmontar la imagen de moderado del dirigente popular. En el segundo, este martes, quiso dejar claro que no supone una alternativa. Por eso habrá un tercer debate o un cuarto.

Moncloa cuantifica como una nueva victoria el segundo lance largo entre el presidente del Gobierno y el dirigente popular. Su lectura es que acudían a "confrontar propuestas" y lo que encuentran es que enfrente "no las hay". Y que si en el primer choque fue Sánchez quién asumió un tono más bronco, con una réplica en la que le acusó de "insolvencia" o "mala fe", en esta ocasión fue Feijóo el que adoptó una actitud más ofensiva. Según fuentes socialistas, porque esperaba un ataque similar del jefe del Ejecutivo. Pero esta vez Sánchez calibró más la andanada y se centró en destacar que no es un buen gestor, con referencias a su etapa en Galicia que irritan especialmente a Feijóo. No en vano, desde el equipo del presidente se ha reclamado información a los socialistas gallegos para contar con datos muy detallados sobre su gestión.

El Gobierno encaró este debate con algo menos de ansiedad -igual porque dan por buenos los últimos datos del CIS- y su resumen es que "ha salido bien". "No quieren contar (el PP) lo que harían si gobernaran porque lo que han hecho siempre es dejar a los ciudadanos a su suerte", sostienen, en referencia a que el jefe de la oposición no aclaró si apoya un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a que se muestra esquivo con la subida de las pensiones.

En cambio, prosiguen, al Ejecutivo le sirve para dar a conocer las decisiones que ha adoptado contra la crisis energética y los efectos de la inflación. "Se han producido dos comparecencias en cinco días y esto es bueno para los ciudadanos. Las medidas son eficaces y están dando sus frutos". "Las queremos contar, sí". "Nos interesa", subrayan. Según Moncloa, aunque los españoles no sigan la sesión en directo, el enfrentamiento con Feijóo "trasciende".

"Es un formato que podemos repetir", insisten, "porque es bueno que los ciudadanos confronten modelos". Fuentes socialistas añaden también que celebrarlo en el Senado a Sánchez "le va bien". Mejor que en el Congreso, explican, donde se tiene que enfrentar a la bronca que Vox monta en esta cámara contra él.

"El debate lo hizo la AIReF"

En el PP reconocen que Feijóo se mostró este martes más beligerante, pero defienden que tenían todo a favor desde por la mañana, cuando la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, censuró en el Congreso la previsión de ingresos y gastos de los Presupuestos y dudó en avalarlos. Eso, o la demanda del Banco de España de que sólo las pensiones más bajas suban con arreglo al IPC. "Ni la AIReF ni el Banco de España se creen el plan del Gobierno. No tiene sentido que Sánchez pretenda hacer un debate económico", argumentan.

Apuntan, además, que el presidente no demuestra ninguna tranquilidad cuando "ha vuelto a abusar del tiempo" -Sánchez puede hacerlo pero el líder de la oposición no- y "ha hablado cinco veces más que Feijóo". Y, añaden, que de las tres veces en las que se han enfrentado -la primera una sesión de control al uso y no un pleno monográfico-, en dos ocasiones el tema lo ha fijado el jefe del Ejecutivo.

Bastante serenos, en el entorno de Feijóo rechazan de plano que no tengan un proyecto económico. La prueba, indican, es que el plan fiscal que plantean "nos lo ha copiado" el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha bajado el IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros. Una medida que el propio Gobierno criticó cuando la propuso el PP (en su caso hasta 40.000) o la aprobó el andaluz Juanma Moreno (35.200 euros) porque, por la propia progresividad del impuesto, afecta también a las rentas más altas.

Frente a Moncloa que esgrime que los españoles saben que el Gobierno "no les va a abandonar" y continuará tomando medidas de protección social, en Génova replican que decisiones como la subida de impuestos a las grandes fortunas que, precisan, "no es de Sánchez sino de Pablo Iglesias", hará que el PSOE le quite votos a Podemos y deje al PP libre el centro.