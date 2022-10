Juan José Liarte y Francisco Carrera, dos de los diputados expulsados de Vox que ahora forman parte del grupo Mixto de la Asamblea de Murcia, han asegurado que no apoyarán los presupuestos de 2023 de la Comunidad a menos que el Ejecutivo regional elimine las becas Piedad de la Cierva, según publica Onda Regional. Dichas ayudas son concedidas a mujeres que inician estudios universitarios en ciencias.

Los votos de ambos diputados son imprescindibles, dado que sin ellos el Gobierno de López Miras se quedaría sin la mayoría necesaria para sacar adelante las cuentas. La condición que ponen Liarte y Carrera no es negociable.

Los diputados quieren que desaparezcan las becas para mujeres en ciencia, cuyo objetivo es elevar la presencia femenina en dichas carreras, porque consideran que es contraria a la igualdad. Aseguran que el PP no tiene garantizados sus votos para sacar adelante las cuentas de la legislatura. Liarte ha recalcado que estas becas "no tienen en cuenta ni la realidad académica, ni el nivel de renta", por lo que pueden acceder a ellas "la hija de un millonario" y quedarse fuera "el hijo de un carpintero". "Es una beca por cuestión de sexo y eso es inconstitucional", ha defendido, recordando que no hay ningún problema de discriminación en el acceso de las mujeres a las universidades de la Región de Murcia.

Además, ha añadido que el pasado año se negoció con el Gobierno regional sacar de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma el 50% de las partidas que otorgaran fondos por discriminación de sexo, raza, nacionalidad o religión si querían que los diputados que formaban el extinto grupo Vox respaldaran las cuentas regionales para este año.

Prorrogar las cuentas

Este viernes Liarte se reunirá con el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, para conocer en detalle el borrador de los presupuestos. De no apoyarlos, el Gobierno regional se vería obligado a prorrogar las cuentas de 2022, a escasos meses de las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el próximo mes de mayo.

Las relaciones tirantes entre el PP y los diputados se tensaron cuando el pasado 7 de octubre Mabel Campuzano, consejera de Educación, dinamitó el grupo parlamentario de Vox al pasar al grupo Mixto. Un día antes, el diputado Pascual Salvador hacía lo mismo. Cada grupo parlamentario debe estar compuesto por, al menos, tres personas. Vox estaba formado por cuatro (Liarte, Carrera, Campuzano y Pascual Salvador). Con la salida de la consejera Educación y de Salvador Vox dejó de existir como grupo en la Asamblea.

Sin el apoyo de Liarte y Carrera a los presupuestos de 2023, en principio el Gobierno de López Miras contaría con 16 votos (PP), 4 de los tránsfugas de Cs, uno de Mabel Campuzano y otro de Pascual Salvador, al que Abascal sí reconoce como el único parlamentario regional de Vox. Es decir, contarían con el apoyo de 22 parlamentarios y se quedarían a un voto de la mayoría absoluta, necesaria para sacar adelante las cuentas.

"Inaceptable"

La diputada regional, Lara Hernández, ha señalado que “el requisito que exigen los diputados y socios de López Miras, Liarte y Carrera, para apoyar los presupuestos regionales es inadmisible. Pretenden que el Gobierno regional elimine las becas para mujeres que estudian carreras de ciencias, algo que no podemos tolerar que suceda”.

“Nos preguntamos si López Miras y su consejera de Mujer, Isabel Franco, van a ceder, una vez más, ante los chantajes de sus socios los diputados tránsfugas y de ultraderecha, pero, lamentablemente, no nos extrañaría. Ha dejado claro que no tienen ningún tipo de escrúpulo para mantenerse en el sillón y es capaz de todo con tal de poner a salvo sus intereses personales”, ha explicado.

“Es indecente que López Miras y sus socios pretendan utilizar las becas científicas a mujeres como moneda de cambio para aprobar los presupuestos regionales. Las becas para mujeres en carreras de ciencias fueron un gran avance que costó mucho conseguir para apoyar las vocaciones científicas entre las mujeres, con el fin de eliminar barreras y reducir la desigualdad en titulaciones que estaban copadas en su gran mayoría por hombres”, ha asegurado.

“Si finalmente López Miras cede ante este chantaje inaceptable de la ultraderecha, nos encontrará al PSOE de la Región de Murcia enfrente, con Pepe Vélez a la cabeza, defendiendo y reivindicando cada derecho y cada avance hacia la igualdad que intenten arrebatarnos”, ha concluido.