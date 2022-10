ERC permitirá este jueves que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 continúe su tramitación en el Congreso de los Diputados. La razón, ha esgrimido el diputado republicado Joan Margall, es que quieren "continuar dando oportunidades a la negociación" con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para "construir una solución democrática al conflicto que vive Catalunya con el Estado español". Desde la tribuna de la Cámara Baja ha asegurado que su formación tiene la responsabilidad de "avanzar en la desjudicialización del conflicto". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el compromiso del Gobierno es llevar al Congreso una reforma del delito de sedición, aunque no ha concretado cuándo.

"La solución pasa por la política", ha afirmado Margall en su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos del próximo año. En este sentido, ha reivindicado que ERC, como principal partido catalán en el Congreso, debe buscar una solución al conflicto y "ganar nuevos derechos". La bajada de tono de ERC se explica con las negociaciones discretas que están manteniendo con el PSOE para reformar el delito de sedición.

La ministra de Hacienda ha recogido el guante y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene el "compromiso firme" de "homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos", en referencia al delito de sedición recogido en el Código Penal. La dirigente socialista ha remarcado que se va a "trabajar en la modificación de determinadas figuras penales" que "se contemplan de una forma que no son comparables con otras figuras que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo" y que llevarán esa reforma al Congreso, aunque no ha puntualizado cuándo será. Aun así, le ha recordado a Margall que este es un debate que debe separarse del de Presupuestos.

Por otro lado, Margall ha querido responder de manera velada a las críticas de Junts por sentarse a la mesa con el Gobierno de coalición, esgrimiendo que "no negociar significa perder". "No negociar estos Presupuestos no hará caer a la Monarquía. No negociar estos Presupuestos no haría caer el régimen del 78. No negociar estos Presupuestos lo único que conseguiría sería que se prolongaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría alternativa más hostil para los intereses de Catalunya", ha resumido.

Ejecución y Defensa

En materia presupuestaria, Margall ha criticado que las cuentas presentadas por el Gobierno tengan "un marcado acento militarista" por el incremento del gasto en defensa. Montero se ha defendido asegurando que este aumento "no compite" con la subida del gasto social, ya que no se incluye dentro del techo de gasto. No obstante, el diputado de ERC le ha afeado que "incrementan el gasto militar, pero no se han atrevido a ir a la raíz de las desigualdades". Así, ha tildado de "parches" algunas de las medidas incluidas en los Presupuestos.

Además, Margall ha puesto el acento en la escasa ejecución de las inversiones que se recogen en las Cuentas Públicas. "En este campo ya no podemos confiar en ustedes, siempre incumplen", le ha afeado el diputado catalán. A este respecto, ha reclamado "la creación de un mecanismo de garantía para un correcto nivel de ejecución de las inversiones". Montero se ha mostrado predispuesta a "mejorar" esta situación y ha hablado de estudiar "alguna fórmula" que permita asegurar la ejecución de las inversiones. "Si hay un dinero puesto mi intención es que se ejecute", ha resumido.