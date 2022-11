El PP ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la rebaja de penas a agresores sexuales que ha conllevado la entrada en vigor de la ley de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del solo sí es sí.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido el cese o la dimisión de Montero durante una entrevista este jueves con Telemadrid, en la ha exigido que se asuman "responsabilidades políticas" ante unas rebajas de penas que se producen, ha afirmado, tras desoír el Gobierno advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), juristas y del propio PP.

"Cuando pedimos la dimisión y el cese de Montero, lo podemos hacer desde la autoridad de haber advertido a la propia ministra y a las fuerzas políticas", ha subrayado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que exige además revisar la ley y cambiar "la tipificación de los delitos para que nadie se pueda beneficiar de una pena más baja".

Otros grupos, como el PNV, exigen aclarar la aplicación de la ley. Así lo ha pedido su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en una entrevista con Radio Nacional, donde ha admitido la "equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto en el texto una Disposición Transitoria que no dejara margen a los jueces".

El PNV ha criticado además las declaraciones de la ministra de Igualdad contra los jueces, que "no son acertadas" porque "no tiene sentido" "empecinarnos en decir que es falta de educación de los jueces, como si todas y todos fueran machistas", por lo que Esteban ha instado a Montero a "moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica".