La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha señalado este lunes que todas las revisiones de penas que se han hecho desde la Fiscalía valenciana tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí se han rechazado. "De lo que tengo conocimiento, de momento, en todos los casos el fiscal se ha opuesto a la revisión porque la pena impuesta cabe en la horquilla fijada", ha indicado Gisbert preguntada por los medios y los diputados en la Comisión de Coordinación de la cámara autonómica.

Gisbert, que ha acudido a las Corts a presentar la Memoria de la Fiscalía en 2021, ha indicado que, "de momento", han sido "muy pocos" los informes que se han podido revisar desde la Fiscalía, uno en Alicante, tres en Castellón y "seis o siete" en la provincia de Valencia, pero que todos ellos han contado con el informe en contra de los fiscales valencianos de que se cambie la pena.

"Algunos antes incluso de la orden del fiscal general", ha remarcado. La jurista ha replicado al ser preguntada por su opinión sobre la norma y qué se debería hacer que no iba a "entrar en valoraciones". "Yo cumplo con las directrices, es lo que hay, no voy a entrar en opiniones", ha indicado.

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana ha añadido al ser preguntada por la posibilidad de preguntar a la víctima antes de la revisión de cualquier pena que es una iniciativa que se está "estudiando", pero ha especificado que no acaba de "tenerlo claro" de si sería algo positivo para la víctima. "Una cosa es estudiarlo y otra es tenerlo claro", ha remarcado.

En este sentido, ha incidido en que en la fiscalía se trabaja bajo el "principio de unidad de actuación", es decir, que "todos vamos en la misma línea" y que ha de ser la Fiscalía General del Estado la que marque una orden para todos los fiscales. "Nosotros lo trasladaríamos al Estado", ha señalado rechazando que desde la Fiscalía de la Comunitat Valenciana se actúe de una manera independiente.

"Volver a hablar de la denuncia y del delito puede revictimizar a la víctima"

Gisbert ha argumentado sus dudas de esta escucha previa a la revisión ya que ha indicado que "volver a hablar" de la denuncia y del delito puede "revictimizar" a la víctima, algo que, ha considerado, "sería peor" y contraproducente respecto al intento de protegerla. Sin embargo, ha recordado que "no se había producido una situación tan objetiva que pudiera afectar a tantos condenados".

Reorganización de los juzgados de violencia de género

Otro de los asuntos que ha sido ampliamente preguntado por los parlamentarios de la comisión ha sido por el plan de reorganización de los juzgados especializados de violencia machista. En este sentido, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana ha defendido el plan pese a que suponga alejar algunos de estos centros a las víctimas a la hora de denunciar. "Los juzgados especializados es lo que hemos pedido siempre, es la mayor garantía de las víctimas", ha expresado.

Al respecto, la fiscal superior ha indicado que desde Fiscalía han pedido "toda la vida" la creación de estos juzgados, que fueran "exclusivos", porque "es una garantía para las víctimas", ha dicho. En un juzgado Mixto, ha explicado, el juez "seguro que atiende todo de maravilla. Pero lleva Civil, Penal, guardias... y también Violencia. Pero esta persona no está especializada en violencia de género", ha puntualizado.

"Como víctima prefiero mil veces irme a Alzira a un juzgado de Violencia a que me vea un juez en uno Mixto. Quiero tener a mi disposición todos los medios que no están en cada partido judicial", ha insistido. "Yo quiero --ha proseguido-- un juzgado con un juez especializado y donde tenga a mi disposición todos los servicios que me puedan ayudar como víctima. Y eso es lo único que garantiza este sistema", ha reiterado.

La fiscal, que ha señalado que el caso de Xàtiva es una situación "especial" que se está estudiando, ha afirmado que esto es "lo que estábamos buscando". A su juicio, "es lo mejor para las víctimas porque garantiza un trato igualitario, un juez especializado y suficientes medios".

Preocupación por delitos de los menores

También ha vuelto a manifestar su "preocupación" respecto al aumento de los actos delictivos protagonizados por menores y por lo que propuso durante la entrega de la memoria de la bajada de la edad penal que actualmente está en los 14 años. "Yo lo que planteé es que me preocupa que sigan habiendo los actos hechos por menores, el problema es de los de 12 o 13, archiva de plano porque no son imputables en torno a la ley del menor y pasa a Protección de Menores", ha indicado este lunes.

Así, ha señalado que considera que algunas de las medidas "también podrían incorporarse a la ley del menor", dependiendo de situaciones y circunstancias familiares", y que se puedan incluir acciones como "tutelas no voluntarias" o "convivencias en otros núcleos educativos".